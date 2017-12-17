ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице пройдёт фестиваль «Путешествие в Рождество». 31 декабря, а также 1 и 2 января Тверская улица станет пешеходной. В эти дни на 10 тематических площадках оборудуют сцены, на которых в режиме нон-стоп будут идти представления и концерты, а также установят 12 уникальных спортивных объектов — от русских качелей до кегельбана, от скалодрома до зимнего мини-гольфа. Зрители смогут увидеть зрелищные выступления спортсменов, освоить разные виды спорта под руководством опытных тренеров. Участие в мастер-классах бесплатное для всех желающих.



Древнерусские спортивные забавы

На площадке «Садко» появятся трёхметровые качели, сделанные в древнерусском стиле. Каждый час здесь будут проходить показательные выступления профессиональных цирковых артистов, которые продемонстрируют зрелищные трюки. В перерывах между их номерами качели будут доступны для всех желающих.

Почувствовать себя в команде Садко, знаменитого сказочного путешественника и купца, позволит настоящая 15-метровая ладья, где каждый сможет примерить на себя роль былинного гребца. На палубе установят 12 гребных тренажёров, а объединить свои усилия гостям поможет ведущий.

Научиться балансировать на бревне гости смогут на площадке «Снегурочка». А попробовать свои силы на похожем аттракционе можно будет на площадке «Сказка о царе Салтане». Здесь предложат пройтись по доске, положенной на бочку (на манер детских качелей). Это не только отлично тренирует вестибулярный аппарат, но и развивает ловкость, силу и реакцию. Вдохновляющим примером послужат ежечасные выступления акробатов, после которых бросить вызов гравитации сможет любой желающий (конечно же, под присмотром инструкторов).



На ковре-самолёте

Современный тренажёр для тренировки равновесия — балансборд. Подиум для балансборда расположился на площадке «Золотой петушок». Попав сюда, гости словно окажутся на сказочном базаре — расшитые ковры и атмосферный тематический декор перенесут посетителей в волшебный мир Востока. Сами же балансборды будут выполнены в виде ковра-самолёта, и у гостей создастся полное ощущение полёта. Ну а тех, кому летающего ковра покажется недостаточно, инструкторы-«восточные мудрецы» обучат искусству левитации в специальной фотозоне: благодаря «магическим» и инженерным ухищрениям каждый сможет получить запоминающееся фото.



Футбольный фристайл

Попробовать себя в других современных видах спорта можно будет в зоне «Обыкновенное чудо». Здесь появится площадка для панны — разновидности уличного футбола, игры, в которой игроки сражаются один на один. Освоиться в необычной игре помогут тренеры, а в начале каждого часа спортсмены проведут показательные выступления по футбольному фристайлу и продемонстрируют зрелищные трюки.

Для любителей футбола в Новый год заготовлены и другие, не менее увлекательные развлечения. Например, на площадке «Снегурочка» появится два места, где можно сыграть в уличную версию настольного футбола. Две команды по шесть человек поучаствуют в матче по правилам настольной игры: держась за горизонтальные перекладины и перемещаясь вдоль них, как игровые фигурки. Победить получится только у по-настоящему сплоченной команды.



Скалодром, зиплайн и памп-трек

На площадке «Снежная королева» появится неприступный волшебный замок высотой восемь метров. Очутиться на вершине можно только одним способом: взобравшись по башенной стене-скалодрому. А специально оборудованная на одной из башен тридцатиметровая трасса для зиплайна — скоростного спуска по тросу на карабине — обеспечит скорейшее бегство от злой колдуньи. Свои приключения можно будет опубликовать в интернете и поделиться ссылкой с друзьями: процесс спуска фиксируется камерами.

Площадка «Каменный цветок» встретит гостей впечатляющим памп-треком. Длина велосипедной трассы — 65 метров, а высота уклонов достигает одного метра. Конструкция отвечает стандартам мировых кубков, а значит, заезды пройдут на высшем уровне. Прокатиться по трассе можно будет на самокате или — детям — на беговеле. Вокруг маршрута появятся ёлочки, превращающие трассу в извилистую тропинку в сказочном лесу. И вновь гостей ждут не только мастер-классы, но и выступления профессиональных спортсменов.



Кегельбан на Тверской

Среди других современных спортивных развлечений Тверской улицы — кегельбан. На площадке «Сказка о царе Салтане» появится шесть декорированных дорожек длиной по 10 метров каждая, а в качестве покрытия будут использованы красочные светодиодные экраны. Гости смогут проверить свою меткость в этой сказочной игре.

Ну а совсем невероятной станет игра в зимний мини-гольф на площадке «Руслан и Людмила». Девять лунок спрячутся в глуши сказочной чащи в обрамлении эффектных арт-объектов по мотивам произведений Пушкина. В центре же расположится огромный дуб, словно сошедший со страниц знаменитой поэмы. Гости смогут освоить азы гольфа на открытых тренировках и сразу же закрепить полученные навыки.