в 19.00 в Камерном зале Московского Международного Дома Музыки состоится концерт-закрытие фестиваля актуальной классики Re:Formers.Мария НЕМЦОВА, фортепиано (Россия - США)Евгений РУМЯНЦЕВ, виолончель (Россия - Нидерланды)Виталий ВАТУЛЯ, саксофонЖан-Дени МИША, саксофон (Франция)Победители проекта «Музыка за мир» сезона 2016/2017Яна СИМИЧ, виолончель (Сербия)Лука ПРЕЛАС, саксофон (Хорватия)Московский камерный оркестр MUSICA VIVAХудожественный руководитель и главный дирижёр - Александр РудинДирижёр - Александр УОЛКЕР (Великобритания)Вивальди, Форе, Пуленк, Вельдхаус, Дешпаль, МишаВ числе участников гала-концерта-оркестр MusicaViva (художественный руководитель и главный дирижёр - Александр Рудин) под управлением британского дирижёра Александра Уолкера, французский саксофонист и композитор, профессор Лионской консерватории Жан-Дени Мишá,российский виолончелист Евгений Румянцев.Re:Formers-международный фестиваль актуальной классики, организованный профессиональными музыкантами, создателями гуманитарного проекта Music forPeace («Музыка за мир») пианисткой Марией Немцовой и саксофонистом Виталием Ватулей.Цель проекта - объединить людей различных политических и религиозных взглядов через мир музыки, настроить их на мир и созидание.Фестиваль знакомит слушателей с редко звучащими музыкальными произведениями новейшими мировыми исполнительскими тенденциями.На гала-концерте в Доме музыки состоится московская премьера сочинения популярного голландского композитора Якоба тер Вельдхауса (Jacob TV) Tallahatchie Concerto для альт-саксофона и камерного оркестра в исполнении Виталия Ватули и оркестра MusicaViva под управлением Александра Уолкера. Пианистка Мария Немцова выступит в качестве солистки в «Утренней серенаде» (Aubade) для фортепиано и 18 инструментов Ф. Пуленка. Мировую премьеру своего нового концерта для саксофона с оркестром Song Book представит композитор и саксофонист Жан-Дени Миша. Музыкант написал сочинение специально для концерта в Москве. Совместная работа с авторами фестиваля в проекте «Музыка за мир» вдохновила исполнителя выступить в России с новой программой после полуторагодичного перерыва в концертной деятельности.В концерте-закрытии также примут участие юные музыканты, победители проекта «Музыка за мир» сезона 2016/2017 - виолончелистка Яна Симич (Сербия) и саксофонист Лука Прелас (Хорватия).