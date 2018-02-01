ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Документальная лента совместного производства России и Швейцарии "Генезис 2.0" выиграла в номинации лучшая операторская работа на фестивале независимого кино "Сандэнс" в США. Об этом сообщается в материалах, опубликованных на сайте фестиваля.

В основу сюжета "Генезиса 2.0" легла история жителей Якутии, охотящихся за бивнями мамонта, а также исследователей, ведущих поиски мамонтовых костей с целью их изучения на севере региона. Вторую часть снял швейцарский режиссер Кристиан Фрай, который выступил также продюсером кинокартины.

Режиссер фильма - Максим Арбугаев учится на пятом курсе ВГИКа. Он родился в Якутии, в поселке Тикси на побережье моря Лаптевых. Начинал свою творческую деятельность с короткометражек о жизни в условиях Крайнего Севера, а после того, как два месяца провел на архипелаге Новосибирские острова с искателями бивней мамонтов, решил попробовать полный метр.