Финальный концерт лаборатории "Открытый космос" пройдёт в Музее космонавтики
14.09.2017, 11:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мемориальный музей космонавтикии Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной приглашают на финальный концерт второй лаборатории композиторов «Открытый космос».
Лаборатория посвящена теме космоса в искусстве, цель её создателей — поиск новых композиторов. В этом году она работала более четырех месяцев. Участники вдохновлялись творчеством художественной группы «Амаравелла», объединившей первых в России художников-космистов первой половины XX века. Основное влияние оказали полотна Петра Фатеева, Виктора Черноволенко и Александра Сардана.
Лаборатория посвящена теме космоса в искусстве, цель её создателей — поиск новых композиторов. В этом году она работала более четырех месяцев. Участники вдохновлялись творчеством художественной группы «Амаравелла», объединившей первых в России художников-космистов первой половины XX века. Основное влияние оказали полотна Петра Фатеева, Виктора Черноволенко и Александра Сардана.
Источник: Мэрия Москвы