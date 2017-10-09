Фортепианное трио выступит в петербургской филармонии 30 октября
09.10.2017, 16:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 30 октября в Малом зале филармонии состоится очередной камерный концерт фестиваля «Серебряная лира». На этот раз прославленная сцена будет отдана молодому петербургскому коллективу – Фортепианному трио Филармонического общества Санкт-Петербурга в составе: Дмитрий Павлий (фортепиано), Игорь Золотарёв (скрипка) и Никита Зубарев (виолончель). В их исполнит прозвучат сочинения Моцарта, Мендельсона, Юона и Слонимского.
Восьмой Международный фестиваль камерного исполнительства
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»
30 октября 2017 года
Начало в 19 часов
Малый зал Санкт-Петербургской филармонии
ФОРТЕПИАННОЕ ТРИО
Филармонического общества Санкт-Петербурга
Дмитрий Павлий (фортепиано) Игорь Золотарёв (скрипка)
Никита Зубарев (виолончель)
В программе:
Моцарт, Мендельсон, Слонимский, Юон
Фортепианное трио Филармонического общества Санкт-Петербурга было основано в 2013 году. Одной из его особенностей является направленность на исполнение произведений отечественных композиторов. В минувшем сезоне коллектив принял участие в масштабном проекте «Русское фортепианное трио», концерты которого прошли в Малом зале им. М.И. Глинки. Помимо сочинений зарубежных композиторов, в репертуар коллектива входят фортепианные трио Алябьева, Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Аренского, Катуара, Шостаковича, Бабаджаняна. В 2016 году музыканты записали компакт-диск с трио Аренского и Бабаджаняна. В настоящее время коллектив активно участвует в музыкальной жизни Санкт-Петербурга, выступая на лучших концертных площадках города.
Пианист Дмитрий Павлий окончил Санкт-Петербургскую консерваторию и аспирантуру (класс Л.М. Зайчика). Являлся стипендиатом фондов «Юные дарования Санкт-Петербурга», «Дворцы Санкт-Петербурга» и «Вагнеровское общество» (Байройт). Лауреат международных конкурсов, обладатель более десяти дипломов в номинации «Лучший концертмейстер». Принимал участие в мастер-классах Льва Наумова, Владимира Мищука, Андрея Диева, Михаила Воскресенского. Ведёт активную концертную деятельность в России и за рубежом в качестве солиста, концертмейстера и в составе различных камерных ансамблей. Преподаёт в Санкт-Петербургской консерватории. Одновременно работает ведущим концертмейстером на вокальном факультете Санкт-Петербургской консерватории (класс Т.Д. Новиченко).
Игорь Золотарёв (скрипка) окончил Санкт-Петербургскую консерваторию и аспирантуру (класс А.М. Казариной). Лауреат Конкурса им. А.К. Глазунова (Париж, 2003). Артист Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской Филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр Ю.Х. Темирканов). Является концертмейстером и солистом Молодёжного камерного оркестра Singolo Orchestra. Активно концертирует в качестве солиста и участников различных камерных ансамблей.
Никита Зубарев (виолончель)выпускник Санкт-Петербургской консерватории (класс А.П. Никитина). Лауреат различных международных конкурсов. Участник мастер-классов А. Рудина, Т. Гадамович, Г. Шиффена (Германия). Артист Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской Филармонии (художественный руководитель и главный дирижер Ю.Х. Темирканов). Активно участвует в концертной жизни Санкт-Петербурга как солист и ансамблист, а также регулярно выступает на различных фестивалях. Основатель и художественный руководитель Молодёжного камерного оркестра Singolo Orchestra. Осуществил многие премьерные исполнения виолончельных сочинений для виолончели с оркестром К. Стамица, А. Вивальди, Л. Хоффмана, Д. Циполи.
Восьмой Международный фестиваль камерного исполнительства
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»
30 октября 2017 года
Начало в 19 часов
Малый зал Санкт-Петербургской филармонии
ФОРТЕПИАННОЕ ТРИО
Филармонического общества Санкт-Петербурга
Дмитрий Павлий (фортепиано) Игорь Золотарёв (скрипка)
Никита Зубарев (виолончель)
В программе:
Моцарт, Мендельсон, Слонимский, Юон
Фортепианное трио Филармонического общества Санкт-Петербурга было основано в 2013 году. Одной из его особенностей является направленность на исполнение произведений отечественных композиторов. В минувшем сезоне коллектив принял участие в масштабном проекте «Русское фортепианное трио», концерты которого прошли в Малом зале им. М.И. Глинки. Помимо сочинений зарубежных композиторов, в репертуар коллектива входят фортепианные трио Алябьева, Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Аренского, Катуара, Шостаковича, Бабаджаняна. В 2016 году музыканты записали компакт-диск с трио Аренского и Бабаджаняна. В настоящее время коллектив активно участвует в музыкальной жизни Санкт-Петербурга, выступая на лучших концертных площадках города.
Пианист Дмитрий Павлий окончил Санкт-Петербургскую консерваторию и аспирантуру (класс Л.М. Зайчика). Являлся стипендиатом фондов «Юные дарования Санкт-Петербурга», «Дворцы Санкт-Петербурга» и «Вагнеровское общество» (Байройт). Лауреат международных конкурсов, обладатель более десяти дипломов в номинации «Лучший концертмейстер». Принимал участие в мастер-классах Льва Наумова, Владимира Мищука, Андрея Диева, Михаила Воскресенского. Ведёт активную концертную деятельность в России и за рубежом в качестве солиста, концертмейстера и в составе различных камерных ансамблей. Преподаёт в Санкт-Петербургской консерватории. Одновременно работает ведущим концертмейстером на вокальном факультете Санкт-Петербургской консерватории (класс Т.Д. Новиченко).
Игорь Золотарёв (скрипка) окончил Санкт-Петербургскую консерваторию и аспирантуру (класс А.М. Казариной). Лауреат Конкурса им. А.К. Глазунова (Париж, 2003). Артист Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской Филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр Ю.Х. Темирканов). Является концертмейстером и солистом Молодёжного камерного оркестра Singolo Orchestra. Активно концертирует в качестве солиста и участников различных камерных ансамблей.
Никита Зубарев (виолончель)выпускник Санкт-Петербургской консерватории (класс А.П. Никитина). Лауреат различных международных конкурсов. Участник мастер-классов А. Рудина, Т. Гадамович, Г. Шиффена (Германия). Артист Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской Филармонии (художественный руководитель и главный дирижер Ю.Х. Темирканов). Активно участвует в концертной жизни Санкт-Петербурга как солист и ансамблист, а также регулярно выступает на различных фестивалях. Основатель и художественный руководитель Молодёжного камерного оркестра Singolo Orchestra. Осуществил многие премьерные исполнения виолончельных сочинений для виолончели с оркестром К. Стамица, А. Вивальди, Л. Хоффмана, Д. Циполи.
Источник: Серебряная лира