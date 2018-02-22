Фортепианные сочинения Листа прозвучат в МГК 12 марта
22.02.2018, 12:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 марта фортепианные сочинения Листа прозвучат под сводами Большого зала. На сцену выйдет заслуженный артист России, профессор Московской консерватории, пианист Андрей Писарев.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ МГК
12 марта, понедельник, 19.00
Абонемент №8
«ФОРТЕПИАННЫЙ»
Андрей ПИСАРЕВ (фортепиано)
В программе:
Лист – «Долина Обермана» из цикла «Годы странствий» (Год I. Швейцария), S. 160
– «Фонтаны виллы д’Эсте» из цикла «Годы странствий» (Год III. Италия), S. 163
– «Благословение Бога в одиночестве» из цикла «Поэтические и религиозные гармонии», S. 173
– Мефисто-вальс № 1, S. 514
– Соната си минор, S. 178
Фортепианные произведения образуют лучшую часть творческого наследия Ференца Листа. В них гармонично сочетались художественные индивидуальности пианиста и композитора: один помогал другому пролагать новые пути в музыкальном искусстве.
«Лист, как виртуоз, феномен из числа тех, что являются однажды в несколько столетий», – писал Серов.
Андрей Писарев — лауреат международных конкурсов, профессор и декан фортепианного факультета МГК. Музыкальное образование получил в Московской консерватории у профессора С.Л. Доренского, затем совершенствовался в аспирантуре Консерватории под его руководством. Яркая одарённость и высочайший уровень пианизма позволили музыканту одерживать победы на совершенно разных по направлению и стилю конкурсах. В 1983 году он стал победителем конкурса им. С.В. Рахманинова в Москве. Выдающийся композитор Андрей Эшпай писал, что стиль игры Писарева более всего напоминает стиль игры самого Рахманинова, отмечал благородство манеры исполнения, глубокий певучий звук, позволяющий раскрыть драматизм произведения.
В 1991 году А. Писарев завоевал I премию на Международном конкурсе им. В.А. Моцарта в Зальцбурге (Австрия). В 1993 году — побеждает на Международном конкурсе в Претории (ЮАР) и становится обладателем Приза за лучшее исполнение классической сонаты, концерта Моцарта. В этом же году он становится лауреатом Международного конкурса им. Ф. Бузони в Больцано и обладателем Специального приза Итальянского радио и телевидения за лучшее исполнение концерта Моцарта.
Музыкант ведёт активную концертную деятельность, выступая с концертами в России и за рубежом — в США, Японии, Корее, Германии, Швеции, Италии и др. А также как солист играет с ведущими оркестрами, такими как Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Базельский симфонический оркестр, Японский национальный симфонический оркестр и многими другими. Его репертуар огромен: музыка от Скарлатти до Прокофьева, более 20 концертов с оркестром. Дискография насчитывает более 10 компакт-дисков. Пианист даёт мастер-классы в Японии, Югославии, Америке, Корее. Он является членом жюри Международного конкурса юных пианистов в Новгороде (Россия). В 1999 году он стал лауреатом Премии Москвы за лучшую концертную программу года.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ МГК
12 марта, понедельник, 19.00
Абонемент №8
«ФОРТЕПИАННЫЙ»
Андрей ПИСАРЕВ (фортепиано)
В программе:
Лист – «Долина Обермана» из цикла «Годы странствий» (Год I. Швейцария), S. 160
– «Фонтаны виллы д’Эсте» из цикла «Годы странствий» (Год III. Италия), S. 163
– «Благословение Бога в одиночестве» из цикла «Поэтические и религиозные гармонии», S. 173
– Мефисто-вальс № 1, S. 514
– Соната си минор, S. 178
Фортепианные произведения образуют лучшую часть творческого наследия Ференца Листа. В них гармонично сочетались художественные индивидуальности пианиста и композитора: один помогал другому пролагать новые пути в музыкальном искусстве.
«Лист, как виртуоз, феномен из числа тех, что являются однажды в несколько столетий», – писал Серов.
Андрей Писарев — лауреат международных конкурсов, профессор и декан фортепианного факультета МГК. Музыкальное образование получил в Московской консерватории у профессора С.Л. Доренского, затем совершенствовался в аспирантуре Консерватории под его руководством. Яркая одарённость и высочайший уровень пианизма позволили музыканту одерживать победы на совершенно разных по направлению и стилю конкурсах. В 1983 году он стал победителем конкурса им. С.В. Рахманинова в Москве. Выдающийся композитор Андрей Эшпай писал, что стиль игры Писарева более всего напоминает стиль игры самого Рахманинова, отмечал благородство манеры исполнения, глубокий певучий звук, позволяющий раскрыть драматизм произведения.
В 1991 году А. Писарев завоевал I премию на Международном конкурсе им. В.А. Моцарта в Зальцбурге (Австрия). В 1993 году — побеждает на Международном конкурсе в Претории (ЮАР) и становится обладателем Приза за лучшее исполнение классической сонаты, концерта Моцарта. В этом же году он становится лауреатом Международного конкурса им. Ф. Бузони в Больцано и обладателем Специального приза Итальянского радио и телевидения за лучшее исполнение концерта Моцарта.
Музыкант ведёт активную концертную деятельность, выступая с концертами в России и за рубежом — в США, Японии, Корее, Германии, Швеции, Италии и др. А также как солист играет с ведущими оркестрами, такими как Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Базельский симфонический оркестр, Японский национальный симфонический оркестр и многими другими. Его репертуар огромен: музыка от Скарлатти до Прокофьева, более 20 концертов с оркестром. Дискография насчитывает более 10 компакт-дисков. Пианист даёт мастер-классы в Японии, Югославии, Америке, Корее. Он является членом жюри Международного конкурса юных пианистов в Новгороде (Россия). В 1999 году он стал лауреатом Премии Москвы за лучшую концертную программу года.
Источник: МГК им. Чайковского