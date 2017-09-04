ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 9 и 10 сентября в сети кинотеатров «Москино» Департамента культуры города пройдут бесплатные показы фильмов о Москве. Программу, приуроченную к 870-летию столицы, назвали «Москва (не) верит». Это отсылка к культовому фильму режиссёра Владимира Меньшова о трёх провинциалках, которые приехали покорять Москву в конце 1950-х годов.

Фильм можно посмотреть в воскресенье, 10 сентября, в 14:00 в кинотеатре «Сатурн». В других кинотеатрах сети также покажут известные и уже полюбившиеся зрителям фильмы о Москве советских и российских режиссеров, таких как Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Валерий Тодоровский, Андрей Звягинцев.

В «Космосе» 9 сентября в 12:00 покажут фильм «Стиляги». Он рассказывает о субкультуре, которая сформировалась в середине 1950-х в Советском Союзе. Молодые люди увлекаются джазом, рок-н-роллом, носят яркую одежду. Они стараются в условиях железного занавеса жить по-западному и противопоставляют себя другим советским гражданам.

А в кинотеатре «Искра» 9 сентября в 14:00 можно увидеть фильм «Девушка без адреса». Это одна из первых картин Эльдара Рязанова. Фильм повествует о девушке Кате Ивановой, которая едет в Москву, чтобы стать актрисой. В поезде она знакомится с молодым строителем Пашей Гусаровым.

На вокзале в Москве молодые люди, полюбившие друг друга за время поездки, вынуждены расстаться. Катя не успевает полностью назвать свой московский адрес, и Паша вынужден по всему городу искать девушку с самыми распространёнными именем и фамилией.

В кинотеатре «Сатурн» 9 сентября в 14:00 можно будет бесплатно посмотреть фильм Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Он снят в 1963 году по сценарию Геннадия Шпаликова, известного также по фильмам «Я родом из детства», «Застава Ильича» и «Долгая счастливая жизнь».

Это картина о приключениях молодого сибиряка Володи, который оказался в Москве проездом и за один день нашел друзей. Лирическая киноистория их знакомства стала одной из лучших комедий советской эпохи. А песня «А я иду, шагаю по Москве», прозвучавшая в фильме, вполне заслуженно стала городским хитом на все времена.

В кинотеатре «Березка» в воскресенье, 10 сентября, в 16:00 покажут советско-японский фильм «Москва, любовь моя». В основе сюжета судьба японской девушки Юрико, которая родилась в Хиросиме. Она приехала в Москву, чтобы учиться искусству балета. Однако ее успехи в балете, ее счастливая история любви с московским скульптором Володей оказались под угрозой из-за неизлечимой болезни.