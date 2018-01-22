ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В парке «Зарядье» приступили к заморозке ледяной пещеры. Конструкция с колоннами, лабиринтами и арками площадью 350 квадратных метров будет доступна круглый год в павильоне «Заповедное посольство». Высота «ледника», который позволит гостям окунуться в атмосферу Арктики, достигнет шести метров. Открыть его для посетителей планируют в конце этой зимы.

«Конструкция ледяной пещеры состоит из изогнутых металлических труб общей длиной 15 километров. Внутри циркулирует около восьми тонн специальной охлаждающей жидкости. Температура в пещере будет варьироваться от минус пяти до минус восьми градусов по Цельсию», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Автор проекта и художник Александр Пономарев отметил, что специальное оборудование, которое подаёт охлаждающую жидкость, разместили под «ледником». На стенах, потолке и полу пещеры искусственно намораживают новые слои инея, который затем преобразуется в лёд. Полностью ледяной покров сформируется примерно за полтора месяца. Всего за это время планируется наморозить около 70 тонн льда.

Посетители смогут дотронуться до ледяной поверхности. На медиаэкранах, которые установят рядом с пещерой, будут показывать документальные фильмы о природе льда и научных экспедициях в Арктику и Антарктику.