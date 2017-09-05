ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский зоопарк увеличивает количество публичных кормлений животных. Ежедневно с 5 сентября на «Острове зверей» в 11 часов можно будет увидеть, как кормят бурого медведя, в 12 часов — гималайских косолапых, а в 13 — шакалов.

Киперы — сотрудники зоопарка, ухаживающие за животными, — на глазах у посетителей будут раскладывать еду по вольеру, прятать её в укромные места, под брёвна или камни, закапывать и подвешивать в мешках.

Поэтому прежде чем животные смогут получить пищу, им придётся потрудиться. Шакалам каждый день нужно искать, в каком месте вольера спрятаны вкусные сухофрукты или кусочек мяса. Медведи получают фрукты, овощи, ягоды, рыбу, сладкие шарики из печенья и меда. Летом все они с удовольствием едят арбузы и дыни.

Сейчас медведи готовятся к спячке и получают удвоенный рацион. Сотрудники столичного зоосада расскажут посетителям об особенностях этого периода, о том, как проходит подготовка к зиме, как меняется питание и поведение животных в это время.

С 1 сентября Московский зоопарк перешёл на осенний режим работы — с 09:00 до 19:00. Кассы главного входа закрываются в 18:00. После этого времени зоопарк будет работать только на выход. Изменения в режиме работы связаны с сокращением светового дня.