Жителям столицы покажут музыкальный спектакль "Вредные советы" по произведениям Остера
19.10.2017, 10:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 ноября в 12:00 на сцене Культурного центра «Москвич» пройдёт новый музыкальный спектакль-игра для всей семьи – «Вредные советы» по произведениям Григория Остера.
27 ноября 2017 года детскому писателю Григорию Остеру исполняется 70 лет. Ему доверяют дети, а взрослые доверяют ему детей. По его сценариям сняты десятки мультфильмов, а на «вредных советах» Остера выросло не одно поколение. Посоветовать детям такое решился только Григорий Остер. Он написал «Вредные советы» и назвал их книгой для непослушных детей. Советы оказались не только очень популярными, но и очень полезными.
К юбилею любимого автора Санкт-Петербургский детский театр «Леопольдик» выпустил спектакль по одноимённой и самой известной книге Григория Бенционовича. Имея за плечами опыт многочисленных гастролей таких детских спектаклей как: «Лунтик», «Барбоскины», «Маша и Медведь», «Пчёлка Майя, «Кошкин Дом» и др., команда решила воплотить на сцене многолетнюю мечту многих зрителей. Было принято решение обратиться к главному «вредному советчику» страны Григорию Остеру за правами на постановку легендарной книжки многих поколений «Вредные советы».
Изучив предложенный материал, Григорий Бенционович дал разрешение на затею, несмотря на многолетний запрет на инсценировки своих книг. Это произошло благодаря таланту режиссёра Александры Бутько, которая написала уникальный, с точки зрения соблюдения авторских интересов, режиссёрский сценарий. В команде с режиссёром работают очень талантливые люди, внутри которых до сих пор живут весёлые «вредные мальчики и девочки». За музыкальную часть нашей постановки отвечают резиденты Ленинградского рок-клуба. Художник – постановщик Юлия Рыбакова смогла оформить спектакль так, что декорации позволяют всем зрителям, независимо от возраста, окунуться в фантазийный мир ребёнка, где зонт может быть и парашютом и торшером, а гипертрофированность образов декораций превращает даже самых больших зрителей в малышей. Ну и какой же праздник веселья без танцев. Советчик по «Вредной» хореографии Ольга Черватюк приготовила много сюрпризов для зрителей.
27 ноября 2017 года детскому писателю Григорию Остеру исполняется 70 лет. Ему доверяют дети, а взрослые доверяют ему детей. По его сценариям сняты десятки мультфильмов, а на «вредных советах» Остера выросло не одно поколение. Посоветовать детям такое решился только Григорий Остер. Он написал «Вредные советы» и назвал их книгой для непослушных детей. Советы оказались не только очень популярными, но и очень полезными.
К юбилею любимого автора Санкт-Петербургский детский театр «Леопольдик» выпустил спектакль по одноимённой и самой известной книге Григория Бенционовича. Имея за плечами опыт многочисленных гастролей таких детских спектаклей как: «Лунтик», «Барбоскины», «Маша и Медведь», «Пчёлка Майя, «Кошкин Дом» и др., команда решила воплотить на сцене многолетнюю мечту многих зрителей. Было принято решение обратиться к главному «вредному советчику» страны Григорию Остеру за правами на постановку легендарной книжки многих поколений «Вредные советы».
Изучив предложенный материал, Григорий Бенционович дал разрешение на затею, несмотря на многолетний запрет на инсценировки своих книг. Это произошло благодаря таланту режиссёра Александры Бутько, которая написала уникальный, с точки зрения соблюдения авторских интересов, режиссёрский сценарий. В команде с режиссёром работают очень талантливые люди, внутри которых до сих пор живут весёлые «вредные мальчики и девочки». За музыкальную часть нашей постановки отвечают резиденты Ленинградского рок-клуба. Художник – постановщик Юлия Рыбакова смогла оформить спектакль так, что декорации позволяют всем зрителям, независимо от возраста, окунуться в фантазийный мир ребёнка, где зонт может быть и парашютом и торшером, а гипертрофированность образов декораций превращает даже самых больших зрителей в малышей. Ну и какой же праздник веселья без танцев. Советчик по «Вредной» хореографии Ольга Черватюк приготовила много сюрпризов для зрителей.
Источник: Ореанда