21.03.2018, 10:00
Концерт заслуженного артиста России Михаила Петухова пройдёт 21 марта в МГК
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 марта в Малом зале — концерт профессора Московской консерватории, заслуженного артиста России Михаила Петухова. Его программы всегда концептуальны и рафинированы, пресса, говоря о его исполнительском стиле, отмечает сочетание «величия и сокровенного лиризма в Бахе, возвышенную простоту в Моцарте, сказочную технику в Прокофьеве, утончённость и волнующее исполнительское совершенство в Шопене, великолепный дар колориста в Мусоргском, широту мелодического дыхания в Рахманинове, стальной удар в Бартоке, ослепительную виртуозность в Листе».
МАЛЫЙ ЗАЛ МГК
21 марта, среда, 19.00
Абонемент №51
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл IV
Михаил ПЕТУХОВ (фортепиано)
В концерте принимает участие –
Евгений ПЕТРОВ (кларнет)
В программе:
Бах – «Каприччио на отъезд возлюбленного брата» си-бемоль мажор, BWV 992
– Французская увертюра (Партита) си минор, BWV 831
Петухов – «Воспоминание о Брюгге» для фортепиано
(Приношение Бельгийской Королеве Фабиоле, 1993)
– «Лукреция Борджиа», соната-фантазия по прочтении Виктора Гюго
для кларнета и фортепиано (2012)
В огромном репертуаре пианиста неизменной константой остается творчество И.С. Баха. В день рождения лейпцигского кантора, 21 марта, Петухов сыграет «Каприччио на отъезд возлюбленного брата» и Французскую увертюру, а также собственные сочинения.
Фортепианную фантазию «Воспоминание о Брюгге» М. Петухов посвятил вдовствующей бельгийской королеве Фабиоле. Это импрессионистическое полотно начинается со звучания отдалённых и слегка печальных колокольных перезвонов. Вступительные аккорды построены на нотной монограмме имён королевы Фабиолы и города Брюгге — истинной жемчужины мировой архитектуры. Сочинение пронизано атмосферой древних легенд и католических песнопений. Оно словно приоткрывает завесу истории, запечатлённой на картинах старых фламандских мастеров. Дух средневековья говорит здесь на языке ярких народных празднеств, блестящих рыцарских турниров и возвышенных храмовых молитв.
Соната-фантазия «Лукреция Борджиа» по прочтении Виктора Гюго, соч. 26, для кларнета и фортепиано (2012) посвящена блистательному кларнетисту Евгению Петрову. Автор детально опирается на литературный первоисточник одноименной драмы Гюго, в которой вымышленная история из жизни Лукреции Борджиа — куртизанки, роковой женщины невероятной красоты — овеяна щемящей романтической атмосферой. В развёрнутой сонатной форме с зеркальной репризой Петухов смело соединяет классическую конструкцию камерного жанра с масштабами крупной одночастной симфонической поэмы.
Сонату-фантазию Михаила Петухова можно смело назвать подлинным украшением современного концертного репертуара для кларнета. Музыкальный язык сочинения органично соединяет ресурсы тональной, расширенно-тональной и модальной техники. Он живо передаёт подлинный колорит средневековой итальянской атмосферы, изобилуя необыкновенно ярким и запоминающимся тематизмом. Драматическая коллизия «Лукреции» и её насыщенная виртуозная фактура с первых же тактов держат слушателя в состоянии высочайшего эмоционального напряжения.
Впервые это сочинение было исполнено 18 мая 2012 года в Малом зале Московской консерватории Евгением Петровым и автором.
МАЛЫЙ ЗАЛ МГК
21 марта, среда, 19.00
Абонемент №51
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл IV
Михаил ПЕТУХОВ (фортепиано)
В концерте принимает участие –
Евгений ПЕТРОВ (кларнет)
В программе:
Бах – «Каприччио на отъезд возлюбленного брата» си-бемоль мажор, BWV 992
– Французская увертюра (Партита) си минор, BWV 831
Петухов – «Воспоминание о Брюгге» для фортепиано
(Приношение Бельгийской Королеве Фабиоле, 1993)
– «Лукреция Борджиа», соната-фантазия по прочтении Виктора Гюго
для кларнета и фортепиано (2012)
В огромном репертуаре пианиста неизменной константой остается творчество И.С. Баха. В день рождения лейпцигского кантора, 21 марта, Петухов сыграет «Каприччио на отъезд возлюбленного брата» и Французскую увертюру, а также собственные сочинения.
Фортепианную фантазию «Воспоминание о Брюгге» М. Петухов посвятил вдовствующей бельгийской королеве Фабиоле. Это импрессионистическое полотно начинается со звучания отдалённых и слегка печальных колокольных перезвонов. Вступительные аккорды построены на нотной монограмме имён королевы Фабиолы и города Брюгге — истинной жемчужины мировой архитектуры. Сочинение пронизано атмосферой древних легенд и католических песнопений. Оно словно приоткрывает завесу истории, запечатлённой на картинах старых фламандских мастеров. Дух средневековья говорит здесь на языке ярких народных празднеств, блестящих рыцарских турниров и возвышенных храмовых молитв.
Соната-фантазия «Лукреция Борджиа» по прочтении Виктора Гюго, соч. 26, для кларнета и фортепиано (2012) посвящена блистательному кларнетисту Евгению Петрову. Автор детально опирается на литературный первоисточник одноименной драмы Гюго, в которой вымышленная история из жизни Лукреции Борджиа — куртизанки, роковой женщины невероятной красоты — овеяна щемящей романтической атмосферой. В развёрнутой сонатной форме с зеркальной репризой Петухов смело соединяет классическую конструкцию камерного жанра с масштабами крупной одночастной симфонической поэмы.
Сонату-фантазию Михаила Петухова можно смело назвать подлинным украшением современного концертного репертуара для кларнета. Музыкальный язык сочинения органично соединяет ресурсы тональной, расширенно-тональной и модальной техники. Он живо передаёт подлинный колорит средневековой итальянской атмосферы, изобилуя необыкновенно ярким и запоминающимся тематизмом. Драматическая коллизия «Лукреции» и её насыщенная виртуозная фактура с первых же тактов держат слушателя в состоянии высочайшего эмоционального напряжения.
Впервые это сочинение было исполнено 18 мая 2012 года в Малом зале Московской консерватории Евгением Петровым и автором.
Источник: МГК им. Чайковского