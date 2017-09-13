Концертный зал "Яани Кирик" предлагает абонементы на 2017-2018 концертный сезон
13.09.2017, 12:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Концертный зал Яани Кирик начинает продажу абонементов на новый концертный сезон. Вниманию петербургских слушателей предлагаются 5 абонементных циклов: «ОРГАНичный союз» «Джазовая фурибунда», «Романтический рояль», «Реальность и Иллюзия, музыка барокко», «Дело вкуса».
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Абонемент № 1 «Джазовая фурибунда»
Если вы в джазе – этот абонемент для вас: 5 концертов, 5 разнообразных программ! Ответственность за качество «фурибунды» возьмут на себя российские, финские, эстонские и американские коллективы:
- Российский ансамбль старинной музыки (Санкт-Петербург) под руководством Владимира Шуляковского сыграет и споёт ВИВАЛЬДИ ДЖАЗ (концерты из цикла «Времена года», арии из опер и ораторий, оригинальные джазовые композиции и импровизации).
- Вокальный ансамбль «ESTONIAN VOICES» (Эстония) приготовили для наших слушателей джаз, фолк и поп-музыку
- Квартет «GUNU SUPREME» (Финляндия-Эстония) едет к нам со своим утончённым свингом, оригинальной музыкой и традиционным джазом.
Эстонский Джаз-бэнд Сийма Аймла представит программу ХЕМИНГУЭЙ И АМЕРИКАНСКИЙ ДЖАЗ с музыкой 1930-х годов, отрывками из книг и биографии Э.Хемингуэя, которые прочтёт Виталий Белобровцев.
- «Картинками с выставки» М.П.Мусоргского в джазовом ключе дополнит наше музыкальное безумие американский коллектив DREAM BIG JAZZ
- и конечно, мы обязаны упомянуть о талантливом петербургском музыканте Максиме Медведеве, который разбавит горячий финско-эстонский джаз виртуозной игрой на фортепиано и саксофоне.
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Абонемент № 2 «Реальность и иллюзия» музыка барокко – 3 волшебных вечера, 3 концерта утончённой музыки эпохи барокко, эпохи, которая по праву считается «золотым веком» танцевальной музыки.
Неповторимые черты, свойственные музыке этого жанра раскроет в программах «L′ESTRO ARMONICO» («ГАРМОНИЧЕСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ») и ВЕРСАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ Российский ансамбль старинной музыки (Санкт-Петербург). Звучание барочной скрипки и блок-флейты, в исполнении виртуозов Владимира и Фёдора Шуляковских, сольётся с нотами лирического сопрано в исполнении Виктории Евтодьевой, а Театр исторического танца «Малый Трианон», под руководством Ярославы Бубновой, в преддверии Европейского Рождества подарит волшебную атмосферу того далёкого времени воссоздав на сцене подлинную хореографию эстетики барокко.
В программе ТОРЖЕСТВО БАРОККО в исполнении российской скрипачки Марии Крестинской и Имби Тарум (клавесин,Эстония) вы услышите произведения Г.И.Франца фон Бибера, Дж.Пандольфи, М.А.Скарлатти, И.Г.Шмельцера, И.С.Баха, А.Вивальди, Д.Далолио и других.
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Абонемент №3 «Романтический рояль» включает 4 концерта российских, эстонских и финских музыкантов. ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ РОЯЛЯ в сочинениях Шопена, Мусоргского и Рахманинова вы услышите в программе молодого и яркого пианиста из Эстонии Йохана Рандвере, МИМОЛЁТНОСТИ Прокофьева, Бетховена и Брамса исполнит Максим Щура – известный эстонский музыкант. ЧЕТЫРЕ ЭКСПРОМТА Шуберта, а также произведения других любимых композиторов прозвучат в концерте одного из самых перспективных музыкантов своего поколения, победителя телевизионного конкурса «Звёзды классики – 2016» - Стена Хейноя (Эстония). И на десерт - СОЗЕРЦАНИЕ, в создании романтического настроения этой программы примут участие: Сергей Безродный – пианист, виртуозно исполняющий технически сложные сочинения композиторов разных эпох и направлений, любимица музыкальных критиков, эстонская скрипачка Анна-Лиза Безродная и выдающийся солист-виолончелист Ян-Эрик Густафссон (Финляндия).
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Абонемент № 4 «ОРГАНичный союз» включает четыре программы, в каждой из которых основное действующее лицо – Орган – «король музыкальных инструментов». Его партнёрами в этом сезоне станут мандолина, звончатые гусли и гобой. Музыка концертов этого цикла без сомнения затронет самые сокровенные струны вашей души (СТРУНЫ ДУШИ Трио Armonia: Оксана Синькова - флейта, Алина Сакалоуская – мандолина, Кадри Плоомпуу – орган), отправят витать ваши мысли в космос (ГУСЛИ В КОСМОСЕ орган и звончатые гусли, Елизавета Панченко – орган, Анастасия Фомина – звончатые гусли). И обязательно объединит вас с Великим и Прекрасным (ЕДИНЕНИЕ С ВЕЛИЧИЕМ, Олеся Литневски - сопрано, Тимур Халиуллин – орган). Каждый концерт этого абонемента уникален и представит орган в программах с сочинениями композиторов разных эпох и стран.
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Абонемент № 5 «Дело вкуса». Если вы доверяете только собственному музыкальному вкусу и ни один из вышеперечисленных абонементов не совпал полностью с вашими предпочтениями, мы рады предложить вам уникальную возможность собрать свой собственный абонемент из 5 концертов на выбор из уже предложенных программ.
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Абонемент № 1 «Джазовая фурибунда»
Если вы в джазе – этот абонемент для вас: 5 концертов, 5 разнообразных программ! Ответственность за качество «фурибунды» возьмут на себя российские, финские, эстонские и американские коллективы:
- Российский ансамбль старинной музыки (Санкт-Петербург) под руководством Владимира Шуляковского сыграет и споёт ВИВАЛЬДИ ДЖАЗ (концерты из цикла «Времена года», арии из опер и ораторий, оригинальные джазовые композиции и импровизации).
- Вокальный ансамбль «ESTONIAN VOICES» (Эстония) приготовили для наших слушателей джаз, фолк и поп-музыку
- Квартет «GUNU SUPREME» (Финляндия-Эстония) едет к нам со своим утончённым свингом, оригинальной музыкой и традиционным джазом.
Эстонский Джаз-бэнд Сийма Аймла представит программу ХЕМИНГУЭЙ И АМЕРИКАНСКИЙ ДЖАЗ с музыкой 1930-х годов, отрывками из книг и биографии Э.Хемингуэя, которые прочтёт Виталий Белобровцев.
- «Картинками с выставки» М.П.Мусоргского в джазовом ключе дополнит наше музыкальное безумие американский коллектив DREAM BIG JAZZ
- и конечно, мы обязаны упомянуть о талантливом петербургском музыканте Максиме Медведеве, который разбавит горячий финско-эстонский джаз виртуозной игрой на фортепиано и саксофоне.
______________________
Абонемент № 2 «Реальность и иллюзия» музыка барокко – 3 волшебных вечера, 3 концерта утончённой музыки эпохи барокко, эпохи, которая по праву считается «золотым веком» танцевальной музыки.
Неповторимые черты, свойственные музыке этого жанра раскроет в программах «L′ESTRO ARMONICO» («ГАРМОНИЧЕСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ») и ВЕРСАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ Российский ансамбль старинной музыки (Санкт-Петербург). Звучание барочной скрипки и блок-флейты, в исполнении виртуозов Владимира и Фёдора Шуляковских, сольётся с нотами лирического сопрано в исполнении Виктории Евтодьевой, а Театр исторического танца «Малый Трианон», под руководством Ярославы Бубновой, в преддверии Европейского Рождества подарит волшебную атмосферу того далёкого времени воссоздав на сцене подлинную хореографию эстетики барокко.
В программе ТОРЖЕСТВО БАРОККО в исполнении российской скрипачки Марии Крестинской и Имби Тарум (клавесин,Эстония) вы услышите произведения Г.И.Франца фон Бибера, Дж.Пандольфи, М.А.Скарлатти, И.Г.Шмельцера, И.С.Баха, А.Вивальди, Д.Далолио и других.
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Абонемент №3 «Романтический рояль» включает 4 концерта российских, эстонских и финских музыкантов. ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ РОЯЛЯ в сочинениях Шопена, Мусоргского и Рахманинова вы услышите в программе молодого и яркого пианиста из Эстонии Йохана Рандвере, МИМОЛЁТНОСТИ Прокофьева, Бетховена и Брамса исполнит Максим Щура – известный эстонский музыкант. ЧЕТЫРЕ ЭКСПРОМТА Шуберта, а также произведения других любимых композиторов прозвучат в концерте одного из самых перспективных музыкантов своего поколения, победителя телевизионного конкурса «Звёзды классики – 2016» - Стена Хейноя (Эстония). И на десерт - СОЗЕРЦАНИЕ, в создании романтического настроения этой программы примут участие: Сергей Безродный – пианист, виртуозно исполняющий технически сложные сочинения композиторов разных эпох и направлений, любимица музыкальных критиков, эстонская скрипачка Анна-Лиза Безродная и выдающийся солист-виолончелист Ян-Эрик Густафссон (Финляндия).
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Абонемент № 4 «ОРГАНичный союз» включает четыре программы, в каждой из которых основное действующее лицо – Орган – «король музыкальных инструментов». Его партнёрами в этом сезоне станут мандолина, звончатые гусли и гобой. Музыка концертов этого цикла без сомнения затронет самые сокровенные струны вашей души (СТРУНЫ ДУШИ Трио Armonia: Оксана Синькова - флейта, Алина Сакалоуская – мандолина, Кадри Плоомпуу – орган), отправят витать ваши мысли в космос (ГУСЛИ В КОСМОСЕ орган и звончатые гусли, Елизавета Панченко – орган, Анастасия Фомина – звончатые гусли). И обязательно объединит вас с Великим и Прекрасным (ЕДИНЕНИЕ С ВЕЛИЧИЕМ, Олеся Литневски - сопрано, Тимур Халиуллин – орган). Каждый концерт этого абонемента уникален и представит орган в программах с сочинениями композиторов разных эпох и стран.
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Абонемент № 5 «Дело вкуса». Если вы доверяете только собственному музыкальному вкусу и ни один из вышеперечисленных абонементов не совпал полностью с вашими предпочтениями, мы рады предложить вам уникальную возможность собрать свой собственный абонемент из 5 концертов на выбор из уже предложенных программ.
Источник: Яани Кирик