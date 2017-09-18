"Лебединая песнь" прозвучит в МГК
18.09.2017, 17:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Программа «Лебединая песнь» выросла из знаменитого сборника песен Шуберта, собранных его друзьями уже после ухода из жизни композитора. Идея представить бесспорные шедевры объединилась с темой природы в образе Лебедя, прекрасной птицы, наделяемой людьми искусства разными качествами.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
20 сентября, среда, 19.00
АБОНЕМЕНТ №12
«ОРГАН +»
«Лебединая песнь»
Евгения КРИВИЦКАЯ (орган)
Алексей ВАСИЛЬЕВ (виолончель)
Владимир СКВОРЦОВ (актёр)
В программе:
Ф. Шуберт – «Лебединая песнь» (переложение для виолончели и органа)
К. Сен-Санс – «Лебедь» (переложение для виолончели и органа)
– Рапсодия № 3 на бретонские темы для органа соло
Р. Вагнер – Вступление к опере «Лоэнгрин» (переложение для органа)
Я. Сибелиус – «Туонельский лебедь» (переложение для виолончели и органа)
С. В. Рахманинов – Вокализ (переложение для виолончели и органа)
– Прелюдия до-диез минор (переложение для органа)
С. В. Екимов – «Грустный маленький белый лебедь» для виолончели и органа. Мировая премьера
Ф. Шуберт – «Ave Maria» (переложение для виолончели и органа)
Откроет программу ранняя песня Шуберта «Лебединая песнь» — как пролог к дефиле птиц. Конечно, прозвучит знаменитый «Лебедь» Сен-Санса из «Карнавала животных», безмятежно плывущий по водам. А ещё зловещий «Туонельский лебедь» Сибелиуса, который, напротив, оказывается символом смерти. В мистическом Вступлении к опере «Лоэнгрин» Вагнера возникает образ благородного рыцаря — божественного посланца, прибывающего в мир людей на ладье, влекомой лебедем.
Одной из кульминацией программы станет мировая премьера пьесы «Грустный маленький белый лебедь» петербургского композитора Сергея Екимова, специально созданная для дуэта Евгении Кривицкой и Алексея Васильева.
Наконец, если выражение «Лебединая песня» — синоним понятию «шедевр», то кто оспорит это определение по отношению к «Вокализу» Рахманинова, «Аве Марии» Шуберта? Эти сочинения прозвучат в транскрипции для виолончели и органа, обретя новые смыслы.
Известный актёр театра и кино Владимир Скворцов представит свою интерпретацию «лебединой темы», войдя в поэтический резонанс с музыкой.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
20 сентября, среда, 19.00
АБОНЕМЕНТ №12
«ОРГАН +»
«Лебединая песнь»
Евгения КРИВИЦКАЯ (орган)
Алексей ВАСИЛЬЕВ (виолончель)
Владимир СКВОРЦОВ (актёр)
В программе:
Ф. Шуберт – «Лебединая песнь» (переложение для виолончели и органа)
К. Сен-Санс – «Лебедь» (переложение для виолончели и органа)
– Рапсодия № 3 на бретонские темы для органа соло
Р. Вагнер – Вступление к опере «Лоэнгрин» (переложение для органа)
Я. Сибелиус – «Туонельский лебедь» (переложение для виолончели и органа)
С. В. Рахманинов – Вокализ (переложение для виолончели и органа)
– Прелюдия до-диез минор (переложение для органа)
С. В. Екимов – «Грустный маленький белый лебедь» для виолончели и органа. Мировая премьера
Ф. Шуберт – «Ave Maria» (переложение для виолончели и органа)
Откроет программу ранняя песня Шуберта «Лебединая песнь» — как пролог к дефиле птиц. Конечно, прозвучит знаменитый «Лебедь» Сен-Санса из «Карнавала животных», безмятежно плывущий по водам. А ещё зловещий «Туонельский лебедь» Сибелиуса, который, напротив, оказывается символом смерти. В мистическом Вступлении к опере «Лоэнгрин» Вагнера возникает образ благородного рыцаря — божественного посланца, прибывающего в мир людей на ладье, влекомой лебедем.
Одной из кульминацией программы станет мировая премьера пьесы «Грустный маленький белый лебедь» петербургского композитора Сергея Екимова, специально созданная для дуэта Евгении Кривицкой и Алексея Васильева.
Наконец, если выражение «Лебединая песня» — синоним понятию «шедевр», то кто оспорит это определение по отношению к «Вокализу» Рахманинова, «Аве Марии» Шуберта? Эти сочинения прозвучат в транскрипции для виолончели и органа, обретя новые смыслы.
Известный актёр театра и кино Владимир Скворцов представит свою интерпретацию «лебединой темы», войдя в поэтический резонанс с музыкой.
Источник: МГК им. Чайковского