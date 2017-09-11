МГК приглашает на концерт в честь 80-летия композитора Валентина Сильвестрова
11.09.2017, 17:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Валентин Сильвестров — один из самых неоднозначных композиторов XX века. Простота изложения и тихое звучание его сочинений кажутся несколько наивными и напоминают давно ушедшую эпоху Шуберта и Мендельсона. Музыка Сильвестрова необычна в общем контексте современного композиторского творчества. В окружении эпатирующих публику опусов, истинное её предназначение — обратиться к самым незамысловатым сторонам человеческой натуры, спокойному строю мыслей.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
13 сентября 2017, среда, 19.00
Валентин СИЛЬВЕСТРОВ
К 80-летию
Авторский концерт
Алексей ЛЮБИМОВ (фортепиано)
Екатерина КИЧИГИНА (сопрано)
Юрий ПОЛУБЕЛОВ (фортепиано)
Михаил ТУРПАНОВ (фортепиано)
Борис АНДРИАНОВ (виолончель)
Ансамбль солистов "Студия новой музыки"
Дирижёр и солист —
Станислав МАЛЫШЕВ (скрипка)
В программе:
В. Сильвестров – Три сонаты для фортепиано (1972 – 1979)
– Кантата на стихи Ф. Тютчева и А. Блока для сопрано и камерного ансамбля (1973)
– "Драма", трио для фортепиано, скрипки и виолончели (1971)
13 сентября в Московской консерватории вновь зазвучат сочинения Валентина Сильвестрова. К 80-летию композитора на уютную сцену Рахманиновского зала выйдут прославленные столичные музыканты: Алексей Любимов (фортепиано), Михаил Турпанов (фортепиано), Екатерина Кичигина (сопрано), Юрий Полубелов (фортепиано), Борис Андрианов (виолончель), а также Ансамбль солистов "Студия новой музыки" под управлением Станислава Малышева (скрипка).
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
13 сентября 2017, среда, 19.00
Валентин СИЛЬВЕСТРОВ
К 80-летию
Авторский концерт
Алексей ЛЮБИМОВ (фортепиано)
Екатерина КИЧИГИНА (сопрано)
Юрий ПОЛУБЕЛОВ (фортепиано)
Михаил ТУРПАНОВ (фортепиано)
Борис АНДРИАНОВ (виолончель)
Ансамбль солистов "Студия новой музыки"
Дирижёр и солист —
Станислав МАЛЫШЕВ (скрипка)
В программе:
В. Сильвестров – Три сонаты для фортепиано (1972 – 1979)
– Кантата на стихи Ф. Тютчева и А. Блока для сопрано и камерного ансамбля (1973)
– "Драма", трио для фортепиано, скрипки и виолончели (1971)
13 сентября в Московской консерватории вновь зазвучат сочинения Валентина Сильвестрова. К 80-летию композитора на уютную сцену Рахманиновского зала выйдут прославленные столичные музыканты: Алексей Любимов (фортепиано), Михаил Турпанов (фортепиано), Екатерина Кичигина (сопрано), Юрий Полубелов (фортепиано), Борис Андрианов (виолончель), а также Ансамбль солистов "Студия новой музыки" под управлением Станислава Малышева (скрипка).
Источник: МГК им. Чайковского