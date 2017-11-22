Магазины, ТЦ и кафе в Подмосковье украсят к Новому году к 1 декабря
22.11.2017, 15:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Магазины, рынки, торговые центры, предприятия сферы услуг и общественного питания в Подмосковье должны будут закончить праздничное оформление своих витрин и прилегающих территорий к Новому году и Рождеству до 1 декабря, сообщает пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«Включение праздничной иллюминации, новогоднее оформление витрин и фасадов зданий предприятий торговли и услуг должно быть завершено до 1 декабря. Но уже сейчас большинство магазинов и торговых центров Подмосковья украсили свои объекты», — цитирует главу ведомства Владимира Посаженникова пресс-служба.
Он отметил, что в первую очередь работы по новогоднему оформлению объектов завершили сетевые магазины и крупные торговые центры: «ОКЕЙ», «Мега», «Икеа», «Да!», «Снежная королева», «Зельгрос» и другие.
Посаженников добавил, что предприятиям торговли и сферы услуг на территории Московской области рекомендовано при организации праздничного оформления витрин, входных групп, а также прилегающих территорий применять полупрозрачные и цветные наклейки, использовать в качестве праздничного освещения светодинамические гирлянды, световые панно, элементы оформления с новогодней и рождественской символикой и многое другое.
«Включение праздничной иллюминации, новогоднее оформление витрин и фасадов зданий предприятий торговли и услуг должно быть завершено до 1 декабря. Но уже сейчас большинство магазинов и торговых центров Подмосковья украсили свои объекты», — цитирует главу ведомства Владимира Посаженникова пресс-служба.
Он отметил, что в первую очередь работы по новогоднему оформлению объектов завершили сетевые магазины и крупные торговые центры: «ОКЕЙ», «Мега», «Икеа», «Да!», «Снежная королева», «Зельгрос» и другие.
Посаженников добавил, что предприятиям торговли и сферы услуг на территории Московской области рекомендовано при организации праздничного оформления витрин, входных групп, а также прилегающих территорий применять полупрозрачные и цветные наклейки, использовать в качестве праздничного освещения светодинамические гирлянды, световые панно, элементы оформления с новогодней и рождественской символикой и многое другое.
Источник: http://mosreg.ru