02.04.2018, 00:37
Марина Агафонова выступит в Москве
12 апреля 2018 года Москонцерт представит на своей новой концертной площадке в центре столицы увлекательный музыкально-поэтический вечер "Одной любви музыка уступает…". В концерте примет участие хорошо известная московской публике певица Марина Агафонова, которая выступит в содружестве с поэтессой Ольгой Лебедевой и пианистом Александром Блоком.
"Одной любви музыка уступает…" - живой завораживающий спектакль, в котором будет сплетена вокальная музыка и поэтическое слово. Классикой разных эпох исполнительницы разрежут пространство времён линией любви, восторга, ожидания, надежды, встречи, женской судьбы. В концерте будут исполнены любимые публикой романсы Чайковского, Глинки, Рахманинова, Рубинштейна, написанные на стихи великих поэтов. Мастер художественного слова, автор-исполнитель, лауреат конкурса "Романс 21 века" поэтесса Ольга Лебедева украсит концерт поэзией Баратынского, Есенина, Ахматовой, Цветаевой, своими авторскими произведениями. В концерте примет участие виртуозный гитарист Владимир Гиренко. Концерт подарит слушателю много прекрасных мгновений и романтическое настроение.
Адрес концертного зала: г. Москва, улица Пушечная д.4 стр.2, станция метро "Кузнецкий мост". Справки и бронирование билетов по тел.: 8 (495) 621-00-22, 8 (495) 614-88-11.
Начало концерта - в 19.00
Купить билет
"Одной любви музыка уступает…" - живой завораживающий спектакль, в котором будет сплетена вокальная музыка и поэтическое слово. Классикой разных эпох исполнительницы разрежут пространство времён линией любви, восторга, ожидания, надежды, встречи, женской судьбы. В концерте будут исполнены любимые публикой романсы Чайковского, Глинки, Рахманинова, Рубинштейна, написанные на стихи великих поэтов. Мастер художественного слова, автор-исполнитель, лауреат конкурса "Романс 21 века" поэтесса Ольга Лебедева украсит концерт поэзией Баратынского, Есенина, Ахматовой, Цветаевой, своими авторскими произведениями. В концерте примет участие виртуозный гитарист Владимир Гиренко. Концерт подарит слушателю много прекрасных мгновений и романтическое настроение.
Адрес концертного зала: г. Москва, улица Пушечная д.4 стр.2, станция метро "Кузнецкий мост". Справки и бронирование билетов по тел.: 8 (495) 621-00-22, 8 (495) 614-88-11.
Начало концерта - в 19.00
Купить билет
Источник: ИА "Ореанда-Новости"