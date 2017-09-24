ОРЕАНДА-НОВОСТИ Музыкально-мультимедийное шоу с использованием видеопроекции, хореографии фонтанов, синергии света, лазера и огня, а также оригинальной пиротехники, развернулось на Останкинской башне и водной поверхности Останкинского пруда.



Достопримечательности и природные пейзажи многих стран мира стали главной темой церемонии открытия. От России были представлены остров Сахалин, Уральские горы и озеро Байкал.



Фестиваль продлится до 27 сентября на шести столичных площадках: Останкино, Царицыно, Строгино, Театральная площадь, театрально-концертный зал «Мир» и центр Digital October.