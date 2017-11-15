Международный конкурс оперных певцов "Санкт-Петербург" откроется 24 ноября
15.11.2017, 15:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 ноября в 18 часов в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга (Ротонда Мариинского дворца), торжественным концертом членов жюри и лауреатов прошлых лет откроется Восьмой Международный конкурс оперных певцов «Санкт-Петербург».
В концерте примут участие председатель жюри, Почётный гражданин Санкт-Петербурга, Народная артистка СССР Ирина БОГАЧЕВА (меццо-сопрано), Народный артист Грузии Теймураз ГУГУШВИЛИ (тенор), Народный артист России Сергей ЛЕЙФЕРКУС (баритон).
Первый тур конкурса пройдёт в Концертном зале Санкт-Петербургской консерватории 25 и 26 ноября - начало в 12.00. Второй тур на сцене Академической Капеллы 27 ноября - начало в 12.00 и 28 ноября - начало в 16.00. Третий тур состоится 30 ноября в 19.00 в Капелле в сопровождении Международного симфонического оркестра «Таврический», дирижёр - Михаил Голиков. Торжественная церемония награждения и Гала-концерт лауреатов пройдёт в Капелле 2 декабря - начало в 19.00
Конкурс «Санкт-Петербург», проводимый по инициативе Ирины Богачевой уже в восьмой раз - одно из самых значимых событий в культурной жизни Петербурга. С каждым годом в нём принимают участие все больше молодых музыкантов, стремящихся заявить о себе в прекрасном мире оперного искусства. В этом году ожидается участие 200 певцов из 15 стран мира.
Учредителями конкурса являются: Министерство культуры России, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд Ирины Богачевой «Арт-Петербург». Творческая база конкурса - Санкт-Петербургская консерватория, старейший музыкальный вуз, с которого началась история профессионального музыкального образования в России. Генеральным партнёром конкурса стала компания ЮЛМАРТ - крупнейший интернет-ретейлер России.
Президент конкурса и председатель жюри – Почетный гражданин Санкт-Петербурга, Народная артистка СССР, профессор Ирина БОГАЧЕВА – выдающаяся певица, уже несколько десятилетий выступающая на крупнейших мировых сценах, оперная дива и кумир петербургской публики. Именно она стала инициатором проведения этого вокального марафона в городе на Неве.
В представительное международное жюри в этом году вошли: Теймураз ГУГУШВИЛИ (Грузия) - известнейший грузинский тенор, солист Тбилисского оперного театра, профессор Тбилисской консерватории, Констанца КЁНЕМАНН (Германия) - артистический директор Гамбургской оперы, Сергей ЛЕЙФЕРКУС (Россия) - Народный артист России, выдающийся баритон, выступающий на ведущих сценах мира, Кармен Де МИГЕЛЬ (Испания) - артистический менеджер и консультант, руководитель агентства «Cademi Artists Management», Людмила ТАЛИКОВА (Россия) - заведующая оперной труппой Большого театра России, Ариане ХОЛЛАНДЕР-КАЛИКС (Австрия) - руководитель международного оперного агентства «Hollaender-Calix».
Программа конкурса имеет петербургские особенности. В первом туре обязательным является исполнение романса на стихи петербургских поэтов, а в финальном испытании – оперной арии композитора, творившего на берегах Невы. Кроме конкурсных прослушиваний, в рамках проекта проходят открытые уроки и мастер-классы членов жюри, ставшие доброй традицией.
Среди лауреатов международного конкурса оперных певцов «Санкт-Петербург» блистающих благодаря участию в нём на мировых оперных сценах – замечательные молодые певцы Альбина Шагимуратова, Роман Бурденко, Вероника Джиоева, Екатерина Лехина, Юрий Власов, Надежда Кучер, Маргарита Грицкова, Мария Литке, Александр Рославец и многие другие.
В концерте примут участие председатель жюри, Почётный гражданин Санкт-Петербурга, Народная артистка СССР Ирина БОГАЧЕВА (меццо-сопрано), Народный артист Грузии Теймураз ГУГУШВИЛИ (тенор), Народный артист России Сергей ЛЕЙФЕРКУС (баритон).
Первый тур конкурса пройдёт в Концертном зале Санкт-Петербургской консерватории 25 и 26 ноября - начало в 12.00. Второй тур на сцене Академической Капеллы 27 ноября - начало в 12.00 и 28 ноября - начало в 16.00. Третий тур состоится 30 ноября в 19.00 в Капелле в сопровождении Международного симфонического оркестра «Таврический», дирижёр - Михаил Голиков. Торжественная церемония награждения и Гала-концерт лауреатов пройдёт в Капелле 2 декабря - начало в 19.00
Конкурс «Санкт-Петербург», проводимый по инициативе Ирины Богачевой уже в восьмой раз - одно из самых значимых событий в культурной жизни Петербурга. С каждым годом в нём принимают участие все больше молодых музыкантов, стремящихся заявить о себе в прекрасном мире оперного искусства. В этом году ожидается участие 200 певцов из 15 стран мира.
Учредителями конкурса являются: Министерство культуры России, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд Ирины Богачевой «Арт-Петербург». Творческая база конкурса - Санкт-Петербургская консерватория, старейший музыкальный вуз, с которого началась история профессионального музыкального образования в России. Генеральным партнёром конкурса стала компания ЮЛМАРТ - крупнейший интернет-ретейлер России.
Президент конкурса и председатель жюри – Почетный гражданин Санкт-Петербурга, Народная артистка СССР, профессор Ирина БОГАЧЕВА – выдающаяся певица, уже несколько десятилетий выступающая на крупнейших мировых сценах, оперная дива и кумир петербургской публики. Именно она стала инициатором проведения этого вокального марафона в городе на Неве.
В представительное международное жюри в этом году вошли: Теймураз ГУГУШВИЛИ (Грузия) - известнейший грузинский тенор, солист Тбилисского оперного театра, профессор Тбилисской консерватории, Констанца КЁНЕМАНН (Германия) - артистический директор Гамбургской оперы, Сергей ЛЕЙФЕРКУС (Россия) - Народный артист России, выдающийся баритон, выступающий на ведущих сценах мира, Кармен Де МИГЕЛЬ (Испания) - артистический менеджер и консультант, руководитель агентства «Cademi Artists Management», Людмила ТАЛИКОВА (Россия) - заведующая оперной труппой Большого театра России, Ариане ХОЛЛАНДЕР-КАЛИКС (Австрия) - руководитель международного оперного агентства «Hollaender-Calix».
Программа конкурса имеет петербургские особенности. В первом туре обязательным является исполнение романса на стихи петербургских поэтов, а в финальном испытании – оперной арии композитора, творившего на берегах Невы. Кроме конкурсных прослушиваний, в рамках проекта проходят открытые уроки и мастер-классы членов жюри, ставшие доброй традицией.
Среди лауреатов международного конкурса оперных певцов «Санкт-Петербург» блистающих благодаря участию в нём на мировых оперных сценах – замечательные молодые певцы Альбина Шагимуратова, Роман Бурденко, Вероника Джиоева, Екатерина Лехина, Юрий Власов, Надежда Кучер, Маргарита Грицкова, Мария Литке, Александр Рославец и многие другие.
Источник: Санкт-Петербургская консерватория