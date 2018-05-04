8 мая 2018 года аргентинские танцоры Джонатан Сааведра и Клариса Арагон, чемпионы мира 2015 года, впервые выступят в Московском международном Доме музыки.



Джонатан и Клариса – самые желанные артисты на престижных мировых фестивалях, концертах и танго-шоу. Их танец отличает невероятная проникновенность, искренность, техническое совершенство и свой особый стиль.



Вместе с артистами на сцену выйдет российский коллектив Solo Tango Orquesta, в исполнении которого прозвучат ностальгические мелодии и обжигающие ритмы чувственного аргентинского танго. Оркестр стремительно взлетел на вершину мирового танго-Олимпа и признан одним из лучших интерпретаторов танго в мире. Является победителем XXXV международного конкурса-фестиваля в Кастельфидардо в категории «Музыка Пьяццоллы» (Италия), XXXVIII международного конкурса в Клингентале (Германия), а также лауреатом международного конкурса Libertango (Россия, Барнаул) и обладателем специальной премии фонда имени П.И. Чайковского (Москва). Официальный оркестр крупных международных танго-фестивалей, Solo Tango Orquesta стал и первым европейским танго-оркестром, покорившим родину танго, Буэнос-Айрес - публика старейших милонг Буэнос-Айреса La Baldosa, Salon Canning, La Viruta аплодировала музыкантам стоя. Затем последовало приглашение на крупнейший фестиваль танго Misterio Tango Festival (2013, 2015), и вновь Буэнос-Айрес был покорён высочайшим исполнительским мастерством и мощной энергией участников.



По традиции гостями программы Solo Tango Orquesta станут лучшие российские танцевальные пары – призёры международных конкурсов и фестивалей.



Концерт состоится в Театральном зале ММДМ, начало в 19.00.