ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новое мобильное приложение с аудиогидом стало доступно посетителям Московского зоопарка. В приложении собрано более 60 описаний животных, озвученных голосом учёного-зоолога Николая Дроздова. Пользователи могут послушать рассказы о манулах, гималайских медведях, енотах, красных пандах и других обитателях зоопарка.

Новый мобильный сервис также включает функцию навигатора. Встроенная интерактивная карта позволяет совершать самостоятельные экскурсии по территории, получать расширенную информацию о каждом животном в режиме онлайн. Для этого нужно войти в раздел «Наши животные», выбрать одного или нескольких питомцев зоопарка, а затем добавить их в маршрут.

В приложении пользователям доступны несколько тематических экскурсионных маршрутов. В одном из них пойдет речь о животных, которые встречаются в Москве и Московской области. Гости посетят павильоны с волками, рысями и бобрами. Из другого можно узнать, кто из обитателей зоопарка в природе живет высоко в горах. Гости навестят семьи снежных коз и сычуаньских такинов, ламу и малую панду.

Отдельный маршрут доступен для юных посетителей. Прогулявшись по нему, можно узнать, кого из обитателей зоосада принято считать самым крупным и самым маленьким, а кого называют самым быстрым и самым медленным. Две тематические экскурсии посвятили особо охраняемым животным, которые находятся на грани исчезновения. Они познакомят гостей с животными Красной книги Международного союза охраны природы и Красной книги России, такими как лошадь Пржевальского, дальневосточный леопард и амурский тигр.

«Новое мобильное приложение позволит ещё ближе познакомиться с нашими обитателями, — рассказал руководитель Московского зоопарка Светлана Акулова. — Здесь помогут и очень подробная интерактивная карта, и аудиогид с голосом Николая Дроздова. В дальнейшем приложение получит много новых функций. Например, до конца года мы планируем добавить квесты по зоопарку с виртуальными загадками».

Уже сейчас в приложении можно узнать о новостях зоопарка, посмотреть расписание публичных кормлений, а также в режиме онлайн купить билеты и заказать экскурсии.

Официальное приложение Московского зоопарка бесплатное и уже доступно для скачивания в магазинах Android, iOS , Windows Phone.