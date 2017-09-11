Московский камерный оркестр выступит на сцене Большого зала МГК 14 сентября
11.09.2017, 17:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 14 сентября Московский камерный оркестр под управлением Сергея Поспелова выступит на сцене Большого зала с программой "Violin Voyage". В концерте принимают участие Никита Агафонов (кларнет) и Маргарита Поспелова (фортепиано).
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
14 сентября, четверг, 19.00
"Violin Voyage"
Московский камерный оркестр
под управлением Сергея Поспелова
Дирижёр и солист – Сергей ПОСПЕЛОВ (скрипка)
В концерте принимают участие –
Никита АГАФОНОВ (кларнет)
Маргарита ПОСПЕЛОВА (фортепиано)
В программе:
Бах – Концерт для скрипки с оркестром ля минор
Мендельсон – Концерт для скрипки и фортепиано с оркестром
Прокофьев – Увертюра на еврейские темы
Барток – Румынские танцы для скрипки с оркестром
Владигеров – Болгарская рапсодия "Вардар" для скрипки с оркестром
Блох – "Нигун" из сюиты для скрипки "Бальшем"
Альбенис – Танго
Пьяццолла – "Медитанго"
Сарасате – "Цыганские напевы"
Московский камерный оркестр под управлением Сергея Поспелова — это созвездие молодых талантливых музыкантов, выпускников Московской консерватории, за плечами которых выступления в лучших концертных залах России, Европы и США. Гибкая и уверенная ансамблевая игра оркестра, а также оригинальная интерпретация позволяет по-новому раскрыть музыкальную ткань классических и современных сочинений.
"Сергей Поспелов – скрипач от Бога", — восхищается своим воспитанником народный артист СССР, профессор Московской консерватории, скрипач Эдуард Грач. С. Поспелов — лауреат первых премий престижных международных конкурсов, лауреат премии оркестра "Новая Россия", обладатель стипендий фонда М. Ростроповича и фонда "Русское исполнительское искусство". Музыкант много гастролирует, стремительно покоряя сердца российских и зарубежных слушателей.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
14 сентября, четверг, 19.00
"Violin Voyage"
Московский камерный оркестр
под управлением Сергея Поспелова
Дирижёр и солист – Сергей ПОСПЕЛОВ (скрипка)
В концерте принимают участие –
Никита АГАФОНОВ (кларнет)
Маргарита ПОСПЕЛОВА (фортепиано)
В программе:
Бах – Концерт для скрипки с оркестром ля минор
Мендельсон – Концерт для скрипки и фортепиано с оркестром
Прокофьев – Увертюра на еврейские темы
Барток – Румынские танцы для скрипки с оркестром
Владигеров – Болгарская рапсодия "Вардар" для скрипки с оркестром
Блох – "Нигун" из сюиты для скрипки "Бальшем"
Альбенис – Танго
Пьяццолла – "Медитанго"
Сарасате – "Цыганские напевы"
Московский камерный оркестр под управлением Сергея Поспелова — это созвездие молодых талантливых музыкантов, выпускников Московской консерватории, за плечами которых выступления в лучших концертных залах России, Европы и США. Гибкая и уверенная ансамблевая игра оркестра, а также оригинальная интерпретация позволяет по-новому раскрыть музыкальную ткань классических и современных сочинений.
"Сергей Поспелов – скрипач от Бога", — восхищается своим воспитанником народный артист СССР, профессор Московской консерватории, скрипач Эдуард Грач. С. Поспелов — лауреат первых премий престижных международных конкурсов, лауреат премии оркестра "Новая Россия", обладатель стипендий фонда М. Ростроповича и фонда "Русское исполнительское искусство". Музыкант много гастролирует, стремительно покоряя сердца российских и зарубежных слушателей.
Источник: МГК им. Чайковского