Московский парк "Зарядье" удостоился одобрения ЮНЕСКО
10.01.2018, 18:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Недавно Франческо Бандарин, занимающий пост генерального директора ЮНЕСКО, высказал удовлетворение по поводу реализации в Москве проекта парка "Зарядье" вместо снесённой десять лет назад гостиницы "Россия". Положительные отзывы наша страна получила за то, что выполнила свои обязательства в полном объёме. Об этом сообщил Сергей Кузнецов, главный архитектор российской столицы. По его словам, федеральное министерство культуры получило соответствующее письмо из ЮНЕСКО.
Сергей Кузнецов подчеркнул, что Франческо Бандарин глубоко признателен российской стороне за то, что проект парка "Зарядье" был существенно пересмотрен, исходя из рекомендации комиссии ИКОМОС2015 года и его собственного виденья. Напомним, что генеральный директор ЮНЕСКО лично посетил парковую зону. В ходе визита он подтвердил полное выполнение российской стороной своих обязательств по указанному проекту, которые предписаны Конвенцией об охране всемирного природного и культурного наследия от 1972 года.
Франческо Бандарин во время пребывания в Москве отметил, что парк "Зарядье" почти мгновенно стал одним из важнейших центров притяжения всего города – местом, которое люди уже оценили и будут ценить ещё больше. Реализация проекта парка привела к существенному улучшению всего указанного пространства и всего района.
Основной заслугой парка Бандарин назвал то, что "Зарядье" вернуло ранее закрытую и устаревшую территорию городу. Кроме того, парковая зона дала российской столице много новых видовых точек, в том числе прекрасный панорамный вид на древний Кремль.
Парк "Зарядье" находится в одноимённом районе Москвы. Он строился на протяжении 2014-2017 годов. Проект реализован за средства столичного бюджета и обошёлся в сумму около 22-27 миллиардов рублей.
Сергей Кузнецов подчеркнул, что Франческо Бандарин глубоко признателен российской стороне за то, что проект парка "Зарядье" был существенно пересмотрен, исходя из рекомендации комиссии ИКОМОС2015 года и его собственного виденья. Напомним, что генеральный директор ЮНЕСКО лично посетил парковую зону. В ходе визита он подтвердил полное выполнение российской стороной своих обязательств по указанному проекту, которые предписаны Конвенцией об охране всемирного природного и культурного наследия от 1972 года.
Франческо Бандарин во время пребывания в Москве отметил, что парк "Зарядье" почти мгновенно стал одним из важнейших центров притяжения всего города – местом, которое люди уже оценили и будут ценить ещё больше. Реализация проекта парка привела к существенному улучшению всего указанного пространства и всего района.
Основной заслугой парка Бандарин назвал то, что "Зарядье" вернуло ранее закрытую и устаревшую территорию городу. Кроме того, парковая зона дала российской столице много новых видовых точек, в том числе прекрасный панорамный вид на древний Кремль.
Парк "Зарядье" находится в одноимённом районе Москвы. Он строился на протяжении 2014-2017 годов. Проект реализован за средства столичного бюджета и обошёлся в сумму около 22-27 миллиардов рублей.
Источник: Олимпстрой