ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский зоопарк начал работать по зимнему графику. Теперь попасть на территорию можно с 08:30 до 17:00, а продажа билетов завершается за час до закрытия.

Изменения внесены и в график работы действующих экспозиций. Выставка "Анималистика в археологии Москвы" в Доме Клюева на старой территории открыта со среды по воскресенье с 10:00 до 16:55. Музей истории зоопарка можно бесплатно посетить со среды по воскресенье с 10:00 до 16:30.

Научно-просветительская выставка "Земля между плюсом и минусом" доступна для гостей ежедневно с 09:00 до 17:00. Вход на мероприятие свободный.