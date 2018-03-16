16.03.2018, 11:01
Музыкально-театральный проект "Синее море красных яблок" представят в МГК
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Музыка Хормозгана несёт в себе древнейшие звуковые архетипы как своей локальной традиции, так и всей музыкальной культуры Ирана. Это одна из главных ветвей в структуре ритуально-обрядовой практики всей страны. Кроме того, в музыкальном мире Хормозгана находят своё яркое воплощение не только собственно иранские элементы, но и разнообразные звучания, столетиями проникавшие сюда по морским путям с побережий Индии, Африки, островов Индийского океана. Сегодняшний звучащий мир Хормозгана представляет собой причудливую смесь самых невероятных ритмов, благозвучных и терпких интервалов, вихревых звуковых потоков и упоительных мелодий. Здесь не на шутку владеют умением лечить музыкой и изгонять злых духов, правильно приветствовать человека, входящего в этот мир, и правильно провожать его в мир иной, звуком упорядочивать семейные отношения и помогать в тяжёлом труде. В московской программе группы «Дэйкату» будут озвучены свадебные, трудовые и ритуальные традиции.
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ МГК
26 марта, понедельник, 19.00
Музыкально-театральный проект
«СИНЕЕ МОРЕ КРАСНЫХ ЯБЛОК»
Музыкальные традиции провинции Хормозган (Иран)
Группа «Дэйкату»
Руководитель — Реза АББАСПУР
Известный иранский драматург и режиссёр Эбрахим Пошткухи, создатель более 30-ти спектаклей и обладатель множества театральных премий, родился на самом юге страны, на берегу Персидского залива, в портовом городе Бандер-Аббас. Созревавшее в горячем воздухе этого края, в бесконечном разнообразии звуков и красок, творчество режиссёра стало ярким и непосредственным воплощением мощной по своей энергетике ритуально-звуковой культуры Хормозгана. В спектакле «Макбет-э зар» история шекспировского Макбета повторяется в знойных песках Хормозгана, где люди живут в тесном соседстве с духами, от пагубного воздействия которых очищаются при помощи звуковой трансовой церемонии «зар». Кто-то становится одержимым идеей любыми путями стать властителем духов и душ. Но великая сила древнего обряда способна исцелить и очистить мир от греха.
Символическая насыщенность каждой детали: цвета, предмета, жеста, ритма, — отточенная пластика актёров, неожиданная контрастность драматургии, заставляющая то ужасаться, то смеяться, обещают зрителю не только вечер незабываемых впечатлений, но и благодатную почву для долгого духовного роста.
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ МГК
26 марта, понедельник, 19.00
Музыкально-театральный проект
«СИНЕЕ МОРЕ КРАСНЫХ ЯБЛОК»
Музыкальные традиции провинции Хормозган (Иран)
Группа «Дэйкату»
Руководитель — Реза АББАСПУР
Известный иранский драматург и режиссёр Эбрахим Пошткухи, создатель более 30-ти спектаклей и обладатель множества театральных премий, родился на самом юге страны, на берегу Персидского залива, в портовом городе Бандер-Аббас. Созревавшее в горячем воздухе этого края, в бесконечном разнообразии звуков и красок, творчество режиссёра стало ярким и непосредственным воплощением мощной по своей энергетике ритуально-звуковой культуры Хормозгана. В спектакле «Макбет-э зар» история шекспировского Макбета повторяется в знойных песках Хормозгана, где люди живут в тесном соседстве с духами, от пагубного воздействия которых очищаются при помощи звуковой трансовой церемонии «зар». Кто-то становится одержимым идеей любыми путями стать властителем духов и душ. Но великая сила древнего обряда способна исцелить и очистить мир от греха.
Символическая насыщенность каждой детали: цвета, предмета, жеста, ритма, — отточенная пластика актёров, неожиданная контрастность драматургии, заставляющая то ужасаться, то смеяться, обещают зрителю не только вечер незабываемых впечатлений, но и благодатную почву для долгого духовного роста.
Источник: МГК им. Чайковского