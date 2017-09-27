Сказку «Двенадцать месяцев» написала давным-давно чешская сказочница Божена Немцова. Многие наши писатели и драматурги обращались к этой удивительной истории, придумывая свои версии сказки. Одну из самых известных создал С.Я.Маршак. Существуют и другие варианты сказки.

Спектакль напомнит о том, как мудро и прекрасно устроена Природа, которая всегда на стороне того, кто уважает её законы и добр душой и сердцем.

Композитор – Ирина Брондз

Пьеса – Лев ЯковлевСтихи – Николай Голь

Режиссёр-постановщик – Антон Оконешников

Хореография – Эдвальд Смирнов

Сценография и костюмы – Елена Жукова



В спектакле заняты артисты, оркестр и учащиеся детской студии музыкального театра «Карамболь».