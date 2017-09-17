ОРЕАНДА-НОВОСТИ 17 сентября в Алтайском государственном театре кукол «Сказка» состоится премьерный показ спектакля «Спящая красавица» по мотивам сказки Шарля Перро.



Постановкой занимается главный режиссёр театра Елена Чверткина.



«Спящая красавица» - это романтическая история о юной принцессе, которая из-за происков злой ведьмы обречена столетиями ждать своего счастья, и о храбром принце, который видит прекрасную незнакомку во сне. В спектакле работают планшетные куклы и актеры в живом плане.



«Авторская музыка и яркая сценография с множеством мелких деталей не дадут зрителю оторвать глаз от сцены и заставят полностью погрузиться в волшебный мир, которым правят любовь и мечта», - добавляют в театре.