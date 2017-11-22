ОРЕАНДА-НОВОСТИ С ноября по март москвичи и гости города могут поучаствовать в образовательной программе «Знание. ВДНХ». Там пройдут бесплатные лекции культурологов, историков, писателей, искусствоведов, экономистов и художников, а также мастер-классы, концерты, творческие встречи и кинопоказы.



Основная площадка — павильон «Рабочий и колхозница». Центральная тема, искусство авангарда, приурочена к открытию выставки «Казимир Малевич. Не только “Черный квадрат”». Гости посетят лекции по этому направлению в архитектуре, музыке, живописи, моде, фотографии и литературе. Первую — «Великий русский авангардист Казимир Малевич» — прочтет Александра Шатских, один из ведущих исследователей русского авангарда, доктор искусствоведения.



В декабре здесь отметят Новый год и Рождество, проведут мастер-классы по флористике и росписи пряников, а также интенсивный курс по развитию своего творческого потенциала и многое другое.



Одним из направлений программы станет работа литературного клуба. Можно будет посетить встречи, дискуссии и творческие вечера с известными писателями и представителями ведущих издательств, а также мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Александра Солженицына, и лекции по литературе авангарда с чтениями стихотворений Владимира Маяковского.



Уделят внимание и другим праздникам и памятным датам, например Всероссийскому дню студента, Всемирному дню The Beatles, китайскому Новому году, еврейскому Пуриму и другим. Все желающие также смогут прийти на открытые языковые уроки и кинопоказы скандинавских фильмов на языке оригинала.



Кроме того, будет организован сбор средств для пожилых людей из домов престарелых. Все они получат поздравительные открытки и подарки к Новому году.



Образовательная программа ВДНХ стартовала в 2016 году. За два летних сезона мероприятия посетили более 28,5 тысячи человек, прошло свыше 345 лекций, мастер-классов, творческих встреч, языковых занятий и концертов.