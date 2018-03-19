ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Центре документального кино 28 марта пройдет IV фестиваль анимации вышеградской четверки «А4». На нем представят 11 короткометражек, созданных режиссерами из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

Откроет фестиваль «История привидения» (Чехия, 2017) Алжбета Гёбелова. Это история о призраке, который с помощью камеры расследует историю своей гибели. «Сара» (Чехия, 2017) Мириам Обршликовой расскажет о вражде людей и людей-птиц. Главный герой теряет крыло и готовится умереть в чужом городе, однако на помощь приходит его враг.

В «Блуждающем Бонди» (Чехия, 2017) Вероники Захаровой зрители увидят необычные образы, воплощающие философию даосизма, а фильм-метафора «Контраст» (Словакия, 2017) Барборы Барковой напомнит гостям фестиваля, как важно не только брать, но и отдавать взамен, сохраняя баланс во взаимоотношениях.

Также зрители посмотрят детективную историю «Руками быстрее» (Словакия, 2016) Лукаша Фигеля, картину о поиске вдохновения «Мяу» (Словакия, 2015) Марека Ясаня, зарисовку о взаимоотношениях матери и сына «О, мама» (Польша, 2017) Паулины Зюлковска и кино о странностях и несуразностях человеческого облика «Чужое тело» (Польша, 2016) Марты Магнуска.

Фильм «Связь» (Венгрия, 2016) Юдит Вундер расскажет о романе женщины с существом, похожим на огромного кота, который исчезает, оставляя героине трех котят. Историю объединившихся карманника и полицейского гости фестиваля узнают из работы Миклоша Фелвидеки «Горгона» (Венгрия, 2016). А в основу «Острова-вулкана» (Венгрия, 2016) Анны-Каталины Ловрити лег сюжет о тигрице, пытающейся избавиться от навязчивого внимания старого авторитарного тигра.