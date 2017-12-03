На международном конкурсе-фестивале "Чайковский - наследие" определят лучших композиторов
03.12.2017, 11:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На конкурсе-фестивале «Чайковский — наследие» выберут лучших композиторов. Он проходит в столице во второй раз.
На участие в конкурсе было подано 126 заявок от музыкантов со всего мира в возрасте от 17 до 67 лет. В финал, который состоится 7 декабря в Концертном зале имени И.К. Архиповой, вышли 29 композиторов из России, Беларуси, Казахстана, Исландии и Китая.
Они представят произведения в номинациях «Песенный жанр», «Камерная, вокально-инструментальная музыка» и «Произведения для детей». Авторы исполнят сочинения самостоятельно или в сопровождении музыкальных коллективов. Члены жюри оценят выступления участников и определят по шесть лауреатов в каждой номинации.
Гала-концерт и награждение победителей состоятся 9 декабря в Рахманиновском зале Московской консерватории. Здесь гости смогут услышать «Детский альбом» Петра Чайковского в исполнении Большого детского хора имени Попова.
На участие в конкурсе было подано 126 заявок от музыкантов со всего мира в возрасте от 17 до 67 лет. В финал, который состоится 7 декабря в Концертном зале имени И.К. Архиповой, вышли 29 композиторов из России, Беларуси, Казахстана, Исландии и Китая.
Они представят произведения в номинациях «Песенный жанр», «Камерная, вокально-инструментальная музыка» и «Произведения для детей». Авторы исполнят сочинения самостоятельно или в сопровождении музыкальных коллективов. Члены жюри оценят выступления участников и определят по шесть лауреатов в каждой номинации.
Гала-концерт и награждение победителей состоятся 9 декабря в Рахманиновском зале Московской консерватории. Здесь гости смогут услышать «Детский альбом» Петра Чайковского в исполнении Большого детского хора имени Попова.
Источник: Мэрия Москвы