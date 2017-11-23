ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Международном салоне инноваций Urban Transport, который проходит с 22 по 24 ноября на ВДНХ, представили старинные автобусы и троллейбусы. Среди экспонатов — ЛиАЗ-158В из фильма "Операция “Ы” и другие приключения Шурика", автобус ЛАЗ-695, перевозивший участников VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 1957 году, а также воспетый Булатом Окуджавой синий троллейбус — МТБ-82Д.

"Сегодня интерес к истории и актуальному состоянию городского транспорта проявляют не только эксперты, но и обычные москвичи. Мы ценим их внимание к культурному наследию столицы, ведь оно позволяет сформировать ответственное отношение к современным моделям", — сказал директор по коммерческой деятельности Мосгортранса Евгений Жигунов.

На площадке можно увидеть и современные автобусы туристического класса.