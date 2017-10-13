Немецкий фортепианный квартет "Faure" выступит на сцене петербургской филармонии 5 ноября
13.10.2017, 15:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 5 ноября в последнем из концертов фестиваля «Серебряная лира» в Малом зале филармонии слушатели встретятся с немецким фортепианным квартетом «Faure», однажды уже участвовавшим во дном из концертов этого фестиваля. Скрипачка Эрика Гельдзецер, альтист Саша Фремблинг, виолончелист Константин Хайдрих и пианист Дирк Моммерц исполнят Третий фортепианный квартет Брамса и свою версию «Картинок с выставки» Мусоргского.
Восьмой Международный фестиваль камерного исполнительства
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»
5 ноября 2017 года
Начало в 19 часов
Малый зал Санкт-Петербургской филармонии
Фортепианный квартет
«ФОРЕ»
(Германия)
В программе:
Брамс, Мусоргский
Фортепианный Faure Quartet был создан в 1995 году четырьмя молодыми немецкими музыкантами – скрипачкой Эрикой Гельдзецер, альтистом Сашей Фремблингом, виолончелистом Константином Хайдрихом и пианистом Дирком Моммерцем – во время своего обучения в Музыкальной школе в Карлсруэ в честь 150-летия со дня рождения Габриэля Форе. Значительное влияние на становление коллектива в своё время оказал кёльнский Квартет имени Альбана Берга.
Faure Quartet сегодня – обладатель многих престижных наград в Германии, включая премии Deutsche Schallplattenpeis, ECHO и Preis des Deutschen Musikwettbewerbes а также английскую премию Parkhouse Award. Музыкальная школа в Карлсруэ присвоила им титул своего резидента («Quartet in Residence»), не присуждавшийся последние 30 лет ни разу.
Faure Quartet – один из самых известных современных камерных коллективов Германии - нашёл своё место и на международных концертных площадках. Он часто и успешно выступает в Лондоне (Wigmore Hall), Амстердаме (Concertgebouw), Нью-Йорке (Lincoln Centre), Буэнос-Айресе (Teatro Colon), Рио-де-Жанейро (Sala Cecilia Meireles), а также в Париже, Токио, Брюсселе, Женеве, Милане и других мировых культурных центрах. Ансамбль – желанный гость многих известных фестивалей, в том числе в таких городах, как Рейнгау, Мекленбург, Людвигсбург, Монпелье, Со, Буэнос-Айрес, Бад-Киссинген и Кухмо.
В 2006 году Faure Quartet подписал эксклюзивный контракт с компанией Deutsche Grammophon и записал несколько компакт-дисков с фортепианными квартетами Моцарта, Брамса и Мендельсона, а также альбом эстрадных песен «Popsongs», удостоенный, как и диск с сочинениями Брамса, престижной премии ECHO в 2008 и 2010 годах.
Все участники Faure Quartet регулярно проводят различные мастер-классы – как индивидуально, так и всем квартетом, – а также преподают в университетах Карсруэ, Дрездена, Эссена, Берлина и Лондона. Их ученики удостоились ряда наград на престижных конкурсах камерной музыки, проводимых государственными телерадиокомпаниями Мельбурна, Вены, Берлина и Бонна.
Восьмой Международный фестиваль камерного исполнительства
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»
5 ноября 2017 года
Начало в 19 часов
Малый зал Санкт-Петербургской филармонии
Фортепианный квартет
«ФОРЕ»
(Германия)
В программе:
Брамс, Мусоргский
Фортепианный Faure Quartet был создан в 1995 году четырьмя молодыми немецкими музыкантами – скрипачкой Эрикой Гельдзецер, альтистом Сашей Фремблингом, виолончелистом Константином Хайдрихом и пианистом Дирком Моммерцем – во время своего обучения в Музыкальной школе в Карлсруэ в честь 150-летия со дня рождения Габриэля Форе. Значительное влияние на становление коллектива в своё время оказал кёльнский Квартет имени Альбана Берга.
Faure Quartet сегодня – обладатель многих престижных наград в Германии, включая премии Deutsche Schallplattenpeis, ECHO и Preis des Deutschen Musikwettbewerbes а также английскую премию Parkhouse Award. Музыкальная школа в Карлсруэ присвоила им титул своего резидента («Quartet in Residence»), не присуждавшийся последние 30 лет ни разу.
Faure Quartet – один из самых известных современных камерных коллективов Германии - нашёл своё место и на международных концертных площадках. Он часто и успешно выступает в Лондоне (Wigmore Hall), Амстердаме (Concertgebouw), Нью-Йорке (Lincoln Centre), Буэнос-Айресе (Teatro Colon), Рио-де-Жанейро (Sala Cecilia Meireles), а также в Париже, Токио, Брюсселе, Женеве, Милане и других мировых культурных центрах. Ансамбль – желанный гость многих известных фестивалей, в том числе в таких городах, как Рейнгау, Мекленбург, Людвигсбург, Монпелье, Со, Буэнос-Айрес, Бад-Киссинген и Кухмо.
В 2006 году Faure Quartet подписал эксклюзивный контракт с компанией Deutsche Grammophon и записал несколько компакт-дисков с фортепианными квартетами Моцарта, Брамса и Мендельсона, а также альбом эстрадных песен «Popsongs», удостоенный, как и диск с сочинениями Брамса, престижной премии ECHO в 2008 и 2010 годах.
Все участники Faure Quartet регулярно проводят различные мастер-классы – как индивидуально, так и всем квартетом, – а также преподают в университетах Карсруэ, Дрездена, Эссена, Берлина и Лондона. Их ученики удостоились ряда наград на престижных конкурсах камерной музыки, проводимых государственными телерадиокомпаниями Мельбурна, Вены, Берлина и Бонна.
Источник: Серебряная лира