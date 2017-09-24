Нидерландская деревянная башня Patch22 стала лауреатом престижной премии
Деревянное строение расположено в одном из центральных районов Амстердама, в промышленной части города. Оно имеет высоту в 35 метров и состоит из семи этажей. Проект Patch22 разрабатывался местным архитектором Tom Frantzen (Том Францен). При строительстве здания преимущественно использовалась древесина, однако частями в местах перекрытия имеется бетонная основа.
Одной из деталей, которая особо подкупила строгое жюри конкурса World Architecture News, стали высокие потолки. От пола до потолка все помещения здания имеют четыре метра. Это даёт возможность многофункционального использования объекта, как в коммерческом направлении, так и в качестве жилища. Вполне приемлемо и сочетание обоих направлений.