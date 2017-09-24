ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Лучшим многофункциональным зданием прошлого года по версии World Architecture News стала нидерландская деревянная башня Patch22. Здание является единственной в своём роде конструкцией из дерева. Награждение премией Patch22 случайным не является: мало кого это здание может оставить равнодушным.

Деревянное строение расположено в одном из центральных районов Амстердама, в промышленной части города. Оно имеет высоту в 35 метров и состоит из семи этажей. Проект Patch22 разрабатывался местным архитектором Tom Frantzen (Том Францен). При строительстве здания преимущественно использовалась древесина, однако частями в местах перекрытия имеется бетонная основа.

Одной из деталей, которая особо подкупила строгое жюри конкурса World Architecture News, стали высокие потолки. От пола до потолка все помещения здания имеют четыре метра. Это даёт возможность многофункционального использования объекта, как в коммерческом направлении, так и в качестве жилища. Вполне приемлемо и сочетание обоих направлений.