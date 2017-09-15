Новый парк "Академический" открылся
15.09.2017, 07:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Завершились работы по благоустройству ещё двух зелёных территорий в Москве. Для посетителей открыты обновлённая площадь Юности в Зеленограде и новый парк «Академический» вблизи Эндокринологического научного центра на юго-западе столицы.
«До благоустройства площадь Юности, первая и главная площадь Зеленограда, находилась в запущенном состоянии. Ранее там была стихийная парковка, круглый фонтан в центре почти разрушился, дорожное покрытие находилось в неудовлетворительном состоянии, — рассказали в Департаменте капитального ремонта города Москвы. — А на месте нынешнего парка “Академический” на юго-западе Москвы располагались гаражи, хозяйственные постройки и стоянка уборочной техники».
Как отметили в ведомстве, после благоустройства площадь Юности и «Академический» станут новыми местами притяжения для горожан. На их территории оборудованы спортивные и детские площадки, обустроены места для прогулок, установлены лавочки и фонари. Высаживать деревья в обеих зонах отдыха планируется поздней осенью.
На юго-западе Москвы полностью завершено создание парка «Академический» площадью 16,5 гектара. Он расположился между улицами Ферсмана, Дмитрия Ульянова и проспектом 60-летия Октября, неподалеку от Эндокринологического научного центра. Новая зелёная зона появилась на месте старых баз ГБУ «Жилищник». По периметру парка установили несколько входов. Теперь жильцы прилегающих домов смогут выйти к магазинам, детскому саду, школе или Эндокринологическому научному центру напрямую через парк. Раньше им приходилось добираться в обход.
Территория, на которой построен парк, изначально имела перепад высот в два-три метра. Во время строительства эту особенность подчеркнули, установив лестницы и пандусы. Благодаря такому решению парк делится на две части — верхнюю и нижнюю. Часть зелёной зоны занимают искусственные холмы высотой до трех метров. Между ними проложены извилистые пешеходные дорожки из гранитной плитки, по которым могут гулять посетители. В тёмное время суток холмы и дорожки освещают фонари и ландшафтная подсветка. Центром притяжения в парке стала главная площадь, на которой сделали длинную полукруглую перголу (навес). Ещё 11 пергол установили по всему парку, а на прогулочных дорожках появились проходные беседки с лавочками.
Для активных горожан в парке создан спортивно-игровой кластер площадью почти три тысячи квадратных метров. На его территории располагается футбольное поле с трибунами, баскетбольная площадка, зона воркаута и беговая дорожка со специальным покрытием. Также в парке обустроили три спортивные площадки, из которых одна предназначена для занятий лечебной физкультурой. Для маленьких посетителей в парке обустроено шесть детских площадок. На одной из них установили объемные модели химических элементов — кислорода, урана, лития. Со стороны основного входа в парк посетителей встречают три большие фигуры динозавров — травоядные олоротитан и эласмотерий, а также хищник ивантозавр. Кстати, неподалёку находится Государственный Дарвиновский музей, и, если детям захочется узнать больше информации о динозаврах, они смогут посетить его после прогулки в парке.
Территорию в более чем шесть гектаров благоустроили на площади Юности в Зеленограде. Комплексное благоустройство провели в соответствии с пожеланиями местных жителей. Изношенное старое покрытие на площади убрали. Вместо него положили гранитную плитку разных форм и оттенков. Тенистую аллею, появившуюся в первые годы после основания площади, привели в порядок. На клумбах высадили цветы. Главной достопримечательностью обновленной площади Юности стал пешеходный фонтан с подсветкой. Он занимает почти 200 квадратных метров. Струи фонтана бьют прямо из земли, а в вечернее время подсвечиваются разноцветными лампами. Кроме того, на площади появилась зона отдыха со спортивными и детскими площадками.
«До благоустройства площадь Юности, первая и главная площадь Зеленограда, находилась в запущенном состоянии. Ранее там была стихийная парковка, круглый фонтан в центре почти разрушился, дорожное покрытие находилось в неудовлетворительном состоянии, — рассказали в Департаменте капитального ремонта города Москвы. — А на месте нынешнего парка “Академический” на юго-западе Москвы располагались гаражи, хозяйственные постройки и стоянка уборочной техники».
Как отметили в ведомстве, после благоустройства площадь Юности и «Академический» станут новыми местами притяжения для горожан. На их территории оборудованы спортивные и детские площадки, обустроены места для прогулок, установлены лавочки и фонари. Высаживать деревья в обеих зонах отдыха планируется поздней осенью.
На юго-западе Москвы полностью завершено создание парка «Академический» площадью 16,5 гектара. Он расположился между улицами Ферсмана, Дмитрия Ульянова и проспектом 60-летия Октября, неподалеку от Эндокринологического научного центра. Новая зелёная зона появилась на месте старых баз ГБУ «Жилищник». По периметру парка установили несколько входов. Теперь жильцы прилегающих домов смогут выйти к магазинам, детскому саду, школе или Эндокринологическому научному центру напрямую через парк. Раньше им приходилось добираться в обход.
Территория, на которой построен парк, изначально имела перепад высот в два-три метра. Во время строительства эту особенность подчеркнули, установив лестницы и пандусы. Благодаря такому решению парк делится на две части — верхнюю и нижнюю. Часть зелёной зоны занимают искусственные холмы высотой до трех метров. Между ними проложены извилистые пешеходные дорожки из гранитной плитки, по которым могут гулять посетители. В тёмное время суток холмы и дорожки освещают фонари и ландшафтная подсветка. Центром притяжения в парке стала главная площадь, на которой сделали длинную полукруглую перголу (навес). Ещё 11 пергол установили по всему парку, а на прогулочных дорожках появились проходные беседки с лавочками.
Для активных горожан в парке создан спортивно-игровой кластер площадью почти три тысячи квадратных метров. На его территории располагается футбольное поле с трибунами, баскетбольная площадка, зона воркаута и беговая дорожка со специальным покрытием. Также в парке обустроили три спортивные площадки, из которых одна предназначена для занятий лечебной физкультурой. Для маленьких посетителей в парке обустроено шесть детских площадок. На одной из них установили объемные модели химических элементов — кислорода, урана, лития. Со стороны основного входа в парк посетителей встречают три большие фигуры динозавров — травоядные олоротитан и эласмотерий, а также хищник ивантозавр. Кстати, неподалёку находится Государственный Дарвиновский музей, и, если детям захочется узнать больше информации о динозаврах, они смогут посетить его после прогулки в парке.
Территорию в более чем шесть гектаров благоустроили на площади Юности в Зеленограде. Комплексное благоустройство провели в соответствии с пожеланиями местных жителей. Изношенное старое покрытие на площади убрали. Вместо него положили гранитную плитку разных форм и оттенков. Тенистую аллею, появившуюся в первые годы после основания площади, привели в порядок. На клумбах высадили цветы. Главной достопримечательностью обновленной площади Юности стал пешеходный фонтан с подсветкой. Он занимает почти 200 квадратных метров. Струи фонтана бьют прямо из земли, а в вечернее время подсвечиваются разноцветными лампами. Кроме того, на площади появилась зона отдыха со спортивными и детскими площадками.
Источник: Мэрия Москвы