ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В «Сокольниках» появились пять ледяных плит для рисования светом. Необычные холсты квадратной формы можно найти недалеко от главного входа в парк. Вместо кисточек всем желающим выдадут ультрафиолетовые фонарики, с помощью которых можно создавать световые картины.

Ледяные полотна стилизованы под старые телевизоры. Высота и ширина каждого из них около двух метров, а вес — более 500 килограммов. Для изготовления ледяных полотен использовали морозильные камеры и заготовки специальной формы, куда заливали воду.

«С внутренней стороны к ледовым скульптурам прикрепили щит, обработанный особой краской — люминофором. Он будет впитывать лучи ультрафиолета, запоминая движения рук художников. Картины святятся на льду как минимум 15 минут, переливаясь и играя красками. У гостей может сложиться впечатление, что они смотрят телевизор», — рассказал художественный руководитель парка «Сокольники» Андрей Копосов.

Ледяные полотна для рисования в форме телевизора будут находиться в парке до 14 января. 11 и 12 января перед посетителями парка выступят световые художники. С помощью холстов и ультрафиолетовых указок они покажут настоящие световые шоу на тему Нового года и по мотивам детских сказок. Для москвичей в эти дни также проведут мастер-классы по рисованию светом. Попасть на них можно ежедневно с 16:00 до 19:00. А 13 и 14 января гости парка смогут порисовать самостоятельно, без художников.