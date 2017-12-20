ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дирекция театральной премии «Золотая маска» объявила лауреатов в самой престижной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». В их числе президент Театра имени Ермоловой Владимир Андреев, актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского Галина Анисимова, актёр театра «Современник» Валентин Гафт, актриса Московского художественного театра имени А.П. Чехова и театра «Современник» Алла Покровская и художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт.

Премию также вручат актёрам, режиссёрам и хореографам из Санкт-Петербурга, Воронежа, Курска, Мурманска и Чебоксар. Торжественная церемония пройдёт в апреле 2018 года.

«Золотая маска» вручается с 1993 года за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреатов определяют на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.