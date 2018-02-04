ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центр современного искусства «Марс» начал принимать заявки на участие в международном фестивале-конкурсе «Новые технологии в искусстве». Подать их можно до 30 июня.

В конкурсе могут участвовать художники из России и других стран, работающие в таких жанрах, как аудиовизуальное искусство, видео-арт, видеоинсталляции, компьютерная графика, цифровое искусство, саунд-арт, сетевое искусство. Один художник может представить не более двух проектов.

Участники, прошедшие отбор экспертного совета, представят свои работы на площадке «Марса». В совет входят основатель центра Константин Худяков, руководитель «Марса» Игорь Грязнов, вице-президент Творческого союза художников России Кирилл Гаврилин.

Победители получат дипломы, памятные подарки и денежные премии. Фестиваль пройдёт осенью этого года.