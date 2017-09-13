ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Отремонтировать три городские скульптуры планируют в столице до конца 2018 года. Это бюсты Петра Чайковского и Данте Алигьери в саду «Эрмитаж», а также памятник Михаилу Кутузову в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы. Подрядчики, которые проведут ремонтные работы, пока не определены. В данный момент объявлен открытый конкурс на выбор подрядной организации.

«Мы включили эти скульптуры в план по ремонту произведений монументально-декоративного искусства на 2015–2018 годы, поскольку под воздействием городской среды, а в случае с Чайковским ещё и времени, они потеряли свой изначальный лоск, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. — Ремонтные работы будут осуществляться на основании открытого конкурса, который организует ГКУ “Мосреставрация”».

Бюст великого русского композитора Петра Ильича Чайковского появился на территории парка «Эрмитаж» еще в 1958 году. В последние годы начал приходить в упадок. Швы монумента частично разгерметизировались, мраморная поверхность покрылась сколами. Кроме того, из-за отсутствия крепкого основания скульптура просела. По этой причине памятник планируют демонтировать и установить на железобетонный фундамент. Затем бюст очистят от загрязнений, все механические повреждения на нём устранят. На завершающем этапе его обработают растворами, защищающими от влаги и воздействия бактерий.

Скульптуру известного итальянского поэта Данте Алигьери в «Эрмитаже» также приведут в порядок. Бюст был установлен в 2000-м во время визита президента Италии в Москву. За 17 лет на скульптуре появились небольшие дефекты. При ремонте основание памятника укрепят, все трещины и сколы заделают мастикой. Надпись очистят от загрязнений, а буквы позолотят.