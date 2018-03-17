17.03.2018, 15:58
Павильону № 14 "Азербайджан" на ВДНХ вернут исторический облик
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Павильону № 14 "Азербайджан" на ВДНХ вернут исторический облик. Мосгорнаследие одобрило проект реставрации здания, расположенного по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 14.
По словам руководителя ведомства Алексея Емельянова, работы планируют завершить к лету этого года.
"Павильон "Азербайджан", безусловно, является одним из украшений ВДНХ, и реставраторам предстоит серьёзная работа по возвращению его фасадам исторического облика. Все работы планируется завершить к лету, и я уверен, что результат будет ещё долго радовать москвичей и гостей столицы", - сказал он.
В "Азербайджане" воссоздадут две чаши фонтанов на главном фасаде, керамические плиты, детали карниза, элементы мозаики, фрагменты мраморной облицовки стен и колонн. Также в павильоне восстановят витражи-шебеке - аутентичные азербайджанские решётки из орехового дерева. Отреставрируют и гранитные парадные лестницы, цоколь, штукатурный слой стен, керамический декор главного фасада, металлические оконные решётки и стилобат.
Восстановление павильона "Азербайджан" пройдёт в рамках масштабной реставрации ВДНХ. По словам Алексея Емельянова, сейчас работы идут на сорока объектах, в том числе во всех павильонах центральной зоны выставки.
Вернуть павильону № 14 первоначальный исторический облик решили горожане. В 2014 году прошло голосование в проекте "Активный гражданин". Москвичи могли выбрать из нескольких вариантов ответа. Например, зданию предлагали вернуть вид 1939 года. Также был вариант восстановить фальшфасад 1960-х годов, когда тут располагалась выставка "Вычислительная техника". В итоге 76,91 процента "активных граждан" проголосовали за воссоздание павильона "Азербайджан" образца 1939 года.
Павильон № 14 - это не единственный объект, при реставрации которого учитывали пожелания горожан. В 2015 году "активные граждане" определили темы постоянной экспозиции восстановленного павильона "Космос".
Павильон № 14 был построен в 1939 году азербайджанскими архитекторами Садыхом Дадашевым и Микаэлем Усейновым. Здание представляло собой образец сталинской эклектики с национальными восточными элементами в оформлении декора. В 1966 году павильон "Азербайджанская ССР" был закрыт фальшфасадом и переименован в "Вычислительную технику".
После распада СССР здесь расположились торговые объекты, а затем, до 2013 года, действовал музей восковых фигур. Павильон является объектом культурного наследия федерального значения.
По словам руководителя ведомства Алексея Емельянова, работы планируют завершить к лету этого года.
"Павильон "Азербайджан", безусловно, является одним из украшений ВДНХ, и реставраторам предстоит серьёзная работа по возвращению его фасадам исторического облика. Все работы планируется завершить к лету, и я уверен, что результат будет ещё долго радовать москвичей и гостей столицы", - сказал он.
В "Азербайджане" воссоздадут две чаши фонтанов на главном фасаде, керамические плиты, детали карниза, элементы мозаики, фрагменты мраморной облицовки стен и колонн. Также в павильоне восстановят витражи-шебеке - аутентичные азербайджанские решётки из орехового дерева. Отреставрируют и гранитные парадные лестницы, цоколь, штукатурный слой стен, керамический декор главного фасада, металлические оконные решётки и стилобат.
Восстановление павильона "Азербайджан" пройдёт в рамках масштабной реставрации ВДНХ. По словам Алексея Емельянова, сейчас работы идут на сорока объектах, в том числе во всех павильонах центральной зоны выставки.
Вернуть павильону № 14 первоначальный исторический облик решили горожане. В 2014 году прошло голосование в проекте "Активный гражданин". Москвичи могли выбрать из нескольких вариантов ответа. Например, зданию предлагали вернуть вид 1939 года. Также был вариант восстановить фальшфасад 1960-х годов, когда тут располагалась выставка "Вычислительная техника". В итоге 76,91 процента "активных граждан" проголосовали за воссоздание павильона "Азербайджан" образца 1939 года.
Павильон № 14 - это не единственный объект, при реставрации которого учитывали пожелания горожан. В 2015 году "активные граждане" определили темы постоянной экспозиции восстановленного павильона "Космос".
Павильон № 14 был построен в 1939 году азербайджанскими архитекторами Садыхом Дадашевым и Микаэлем Усейновым. Здание представляло собой образец сталинской эклектики с национальными восточными элементами в оформлении декора. В 1966 году павильон "Азербайджанская ССР" был закрыт фальшфасадом и переименован в "Вычислительную технику".
После распада СССР здесь расположились торговые объекты, а затем, до 2013 года, действовал музей восковых фигур. Павильон является объектом культурного наследия федерального значения.