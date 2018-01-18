Петербургская Консерватория анонсировала концерты на февраль
18.01.2018, 13:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 16 февраля в 19:00 в Концертном зале Санкт-Петербургской Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова состоится вечер фортепианной музыки. В центре внимания окажутся две крупнейшие фигуры австро-немецкой композиторской школы - Бетховен и Шуберт. За роялем - лауреат международных конкурсов, доцент Антон Болдырев.
18 февраля в 15:00 абонемент для семейного слушания «В содружестве с Музыкой» приглашает маленьких слушателей и их родителей в музыкальное путешествие по разным уголкам прекрасной планеты Земля. Нам предстоит побывать в далёких странах – Аргентине, Америке, Италии, Норвегии, Финляндии, а после – вернуться на заснеженные просторы России. Мы отправимся в путь вместе с исполнителями – учащимися ДМШ, ДШИ, Средней специальной музыкальной школы, а также – студентами Санкт-Петербургской консерватории.
19 февраля в 19:00 Вашему вниманию будет представлена программа-калейдоскоп всевозможных стилевых направлений и национальных школ в фортепианной музыке. Сочинения для «короля музыкальных инструментов» прозвучат в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов - студентов фортепианного факультета Санкт-Петербургской консерватории.
26 февраля в 19:00 в центре концертной программы окажется французская флейтовая соната. Вы сможете услышать, как с течением времени менялся облик жанра, находя отражения в сочинениях Буамортье, Русселя, Пуленка, Франсе, Дютийе. На сцене - студенты класса заслуженной артистки России, профессора Ольги Степановны Чернядьевой.
28 февраля в 19:00 приглашаем соприкоснуться с миром Оливье Мессиана – композитора-мистика, одного из самых необычных художников звука в истории XX века. Творческий портрет мастера будет представлен вокальными и камерно-инструментальными сочинениями. Программа подготовлена в рамках цикла «Студенческие концертные проекты».
Программы Консерватории в концертных залах города
МАРИИНСКИЙ ТЕАТР-2, ЗАЛ МУСОРГСКОГО
1 февраля в 19:00 состоится второй концерт в цикле «Петербургские исполнительские школы. Три поколения Санкт-Петербургской консерватории». Мастерство игры на струнно-смычковых инструментах продемонстрируют профессора, студенты и учащиеся Средней специальной музыкальной школы Консерватории.
МАРИИНСКИЙ ТЕАТР-2, ФОЙЕ СТРАВИНСКОГО
12 февраля в 19:00 концертный проект «Образы русского фольклора» приглашает Вас принять участие в «Молодёжных гуляниях в народных традициях», которые разыграются на сцене Фойе Стравинского. Атмосферу праздничной феерии для Вас создадут исполнители – участники Фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской консерватории.
СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
улица Большая Морская, дом 45
21 февраля в 19:00 в рамках цикла «Петербургская композиторская школа» пройдёт вечер-диалог учителей и учеников. В первом отделении прозвучат произведения мэтров петербургской композиторской школы: В. Пушкова,
Б. Арапова, Ю. Кочурова, О. Евлахова; во втором, по традиции, будут представлены сочинения студентов и аспирантов Санкт-Петербургской консерватории.
STEINWAY PIANO GALLERY SAINT-PETERSBURG
улица Восстания, дом 42а
22 февраля в 16:00 в Steinway Piano Gallery состоится «Фортепианный класс концерт». Главными героями многожанровой программы станут учащиеся детских музыкальных школ, а также доцент кафедры специального фортепиано Пётр Рейнович Лаул и студенты его класса.
18 февраля в 15:00 абонемент для семейного слушания «В содружестве с Музыкой» приглашает маленьких слушателей и их родителей в музыкальное путешествие по разным уголкам прекрасной планеты Земля. Нам предстоит побывать в далёких странах – Аргентине, Америке, Италии, Норвегии, Финляндии, а после – вернуться на заснеженные просторы России. Мы отправимся в путь вместе с исполнителями – учащимися ДМШ, ДШИ, Средней специальной музыкальной школы, а также – студентами Санкт-Петербургской консерватории.
19 февраля в 19:00 Вашему вниманию будет представлена программа-калейдоскоп всевозможных стилевых направлений и национальных школ в фортепианной музыке. Сочинения для «короля музыкальных инструментов» прозвучат в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов - студентов фортепианного факультета Санкт-Петербургской консерватории.
26 февраля в 19:00 в центре концертной программы окажется французская флейтовая соната. Вы сможете услышать, как с течением времени менялся облик жанра, находя отражения в сочинениях Буамортье, Русселя, Пуленка, Франсе, Дютийе. На сцене - студенты класса заслуженной артистки России, профессора Ольги Степановны Чернядьевой.
28 февраля в 19:00 приглашаем соприкоснуться с миром Оливье Мессиана – композитора-мистика, одного из самых необычных художников звука в истории XX века. Творческий портрет мастера будет представлен вокальными и камерно-инструментальными сочинениями. Программа подготовлена в рамках цикла «Студенческие концертные проекты».
Программы Консерватории в концертных залах города
МАРИИНСКИЙ ТЕАТР-2, ЗАЛ МУСОРГСКОГО
1 февраля в 19:00 состоится второй концерт в цикле «Петербургские исполнительские школы. Три поколения Санкт-Петербургской консерватории». Мастерство игры на струнно-смычковых инструментах продемонстрируют профессора, студенты и учащиеся Средней специальной музыкальной школы Консерватории.
МАРИИНСКИЙ ТЕАТР-2, ФОЙЕ СТРАВИНСКОГО
12 февраля в 19:00 концертный проект «Образы русского фольклора» приглашает Вас принять участие в «Молодёжных гуляниях в народных традициях», которые разыграются на сцене Фойе Стравинского. Атмосферу праздничной феерии для Вас создадут исполнители – участники Фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской консерватории.
СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
улица Большая Морская, дом 45
21 февраля в 19:00 в рамках цикла «Петербургская композиторская школа» пройдёт вечер-диалог учителей и учеников. В первом отделении прозвучат произведения мэтров петербургской композиторской школы: В. Пушкова,
Б. Арапова, Ю. Кочурова, О. Евлахова; во втором, по традиции, будут представлены сочинения студентов и аспирантов Санкт-Петербургской консерватории.
STEINWAY PIANO GALLERY SAINT-PETERSBURG
улица Восстания, дом 42а
22 февраля в 16:00 в Steinway Piano Gallery состоится «Фортепианный класс концерт». Главными героями многожанровой программы станут учащиеся детских музыкальных школ, а также доцент кафедры специального фортепиано Пётр Рейнович Лаул и студенты его класса.
Источник: Санкт-Петербурская Консерватория