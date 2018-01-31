ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Около 50 парков культуры и отдыха на территории Подмосковья планируют участвовать в областном проекте «Летний кинотеатр» в 2018 году, сообщили в пресс-службе ГАУ МО «Мособлкино».

«Принять участие в третьем сезоне областного проекта «Летний кинотеатр» в 2018 году планируют около 50 подмосковных парков. Как и в предыдущие годы, открытые кинопоказы будут проводиться в период с мая по сентябрь», – сказал собеседник портала.

Он также уточнил, что большая часть показов будет проведена в выходные дни. В рамках этих мероприятий будут организованы встречи с кинематографистами.

«Периодичность показов зависит от пожеланий, необходимости и возможности того или иного парка. Преимущественно показы проводятся по пятницам и выходным дням. Также в предстоящем сезоне проекта вновь запланировано проведение творческих встреч с кинематографистами, в том числе уроженцами Московской области», – добавил сотрудник пресс-службы.

Свыше 250 кинопоказов прошло на территории Подмосковья в рамках областного проекта «Летний кинотеатр» в 2017 году. Самыми активными участниками акции стали парки Домодедова, Жуковского, Клина, Красногорска, Люберец, Подольска, Реутова, Шатуры, а также парки Раменского, Одинцовского районов и Ступина.