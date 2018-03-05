ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта, подготовили в 16 парках Департамента культуры города Москвы. В этот день всех гостей парков ждут бесплатные мастер-классы, лекции, экскурсии и концерты, а в Бабушкинском и Таганском парках, усадьбе Воронцово, парках «Фили» и «Зарядье» представительницам прекрасного пола будут дарить цветы. Развлекательные программы в большинстве зон отдыха пройдут с 13:00 до 17:00.

В парке «Зарядье» отмечать Международный женский день начнут в павильоне «Заповедное посольство» с 13:00. В холле павильона профессиональный фотограф сделает гостьям портретный или коллективный снимок и тут же распечатает его. В лектории «Заповедного посольства» с 13:00 до 15:00 часов состоится лекция по истории макияжа, из которой слушательницы узнают, с чего начиналась история известных модных домов. Кроме того, на лекции раскроют основные приемы профессиональных визажистов, а затем всем желающим нанесут мейкап согласно модным тенденциям весны 2018 года. В это же время, с 13:00 до 15:00, в лектории № 2 любительниц украшений научат мастерить браслеты из живых цветов, а с 15:00 до 17:00 — плести венки. Вход на все мероприятия в праздничный день свободный.

Для тех, кто предпочитает в праздничный день познавательные прогулки, Парк Горького подготовил несколько бесплатных экскурсий. В 12:00 состоится пешеходный тур «14 историй о любви». Его участников проведут по аллеям Нескучного сада. Тут разворачивалась история любви графа Орлова и императрицы Екатерины II, в Нескучном гуляли Александр Пушкин и Наталья Гончарова. А на познавательной прогулке «Женские дуэли, балы и развлечения обителей Нескучного сада», которая начнется в 16:00, гости узнают, почему русским дворянкам иногда приходилось выяснять отношения при помощи оружия. Место встречи участников — летний домик графа Орлова в Нескучном саду. Для того чтобы попасть на экскурсии, необходима предварительная регистрация.

В музее-заповеднике «Царицыно» в 13:00 стартует бесплатная экскурсия по выставке «Цветов весны причудливые краски». Она пройдет в Первом оранжерейном корпусе. Гости увидят распустившиеся тюльпаны разных сортов — многоцветковые, махровые, бахромчатые и даже редкие черные, гиацинты разнообразных оттенков, а также нарциссы, сциллы и другие первоцветы. Посетителям расскажут, что символизирует каждый цветок, и почему из-за крокуса (или шафрана) в XIV веке в Швейцарии произошла 14-недельная «шафранная война». Для участия в экскурсии также нужно зарегистрироваться.

В парке «Фили» москвичей приглашают на традиционный «Цветочный забег». Участники-мужчины должны будут преодолеть двухкилометровую дистанцию с букетами тюльпанов в руках, которые им выдадут на старте. Цель забега — подарить по одному цветку каждой девушке, которая встретится им на главной аллее парка. Старт состоится у главного входа в 14:00, а завершится цветочный марафон праздничным концертом в 15:00.

Для посетительниц парка на Поклонной горе, а также для их спутников организуют необычную фотозону. На главной аллее появится стена из живых цветов — пионов и роз — высотой более двух метров. Цветочные фотозоны также установят в саду «Эрмитаж», в парке «Кузьминки» и в Таганском парке.