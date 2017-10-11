ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во время подготовки к реставрационным работам на ВДНХ специалисты обнаружили около 100 киноплёнок с образовательными и научно-популярными кино- и диафильмами. Записи нашли в павильонах «Юные натуралисты», «Нефтяная промышленность», «Геология» и «Птицеводство». Уникальные кадры, которые знакомят зрителей с достижениями и передовым опытом в различных сферах народного хозяйства, снимались в 1950–1980-х годах.

Так, в одном из фильмов можно увидеть птицеводов, которые ухаживают за вылупившимися утятами, индюшатами и цыплятами в птицеводческом городке. При этом голос за кадром рассказывает о деталях содержания яиц в инкубаторе. В другой картине речь идёт о редких минералах и камнях, обнаруженных советскими геологами во время экспедиций в места добычи полезных ископаемых.

Среди находок встречаются цветные и чёрно-белые картины. Все они служили хорошим подспорьем советским экскурсоводам. В большинстве павильонов ВДНХ, помимо тематических экспозиций, работали небольшие кинозалы. Там посетители могли увидеть кинохронику, документальные и образовательные фильмы по специализации павильона. Как правило, после завершения экскурсии гиды включали гостям такие киноленты о достижениях советской науки, техники и сельского хозяйства.

«Все обнаруженные кинопленки и диафильмы переданы в библиотеку ВДНХ. Большую часть находок ещё предстоит изучить. Но прежде всего материал необходимо осмотреть, систематизировать и оцифровать. Впоследствии планируем включить киноплёнки в медиатеку музея ВДНХ, который откроется в арке главного входа», — рассказали в пресс- службе ВДНХ.