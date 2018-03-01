Проект реставрации палат Троекурова подготовят до конца 2019 года
01.03.2018, 22:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве отреставрируют и приспособят под современное использование палаты боярина Троекурова. Здание является объектом культурного наследия и считается одной из главных построек петровской Москвы. До конца 2019 года подготовят проекты первоочередных противоаварийных мероприятий и реставрации. В том числе разработают концепцию перехода в соседнее здание.
Палаты Троекурова представляют собой трёхэтажное кирпичное здание. Капитальные стены выполнены из большемерного кирпича на известковом растворе и белого камня. Объект расположен по адресу: Георгиевский переулок, дом 4/6, строение 2.
Древнейшей частью здания считают белокаменные подклеты палат XVI века, принадлежавшие, вероятно, отдельно стоящим домам. А в середине XVII века эти строения вошли в южную часть двухэтажных палат, построенных боярами Троекуровыми. В 1961-1962 годах здание реставрировали. Сохранился белокаменный и кирпичный декор: венчающий карниз, пояски, пилястры и наличники сложной формы. С 1992 года объект культурного наследия никак не использовался.
Чтобы определить разработчика проекта реставрации, провели конкурс с ограниченным участием. Заявки на него подали четыре компании. Победителем стало ООО "Архитектурное наследие".
Палаты Троекурова представляют собой трёхэтажное кирпичное здание. Капитальные стены выполнены из большемерного кирпича на известковом растворе и белого камня. Объект расположен по адресу: Георгиевский переулок, дом 4/6, строение 2.
Древнейшей частью здания считают белокаменные подклеты палат XVI века, принадлежавшие, вероятно, отдельно стоящим домам. А в середине XVII века эти строения вошли в южную часть двухэтажных палат, построенных боярами Троекуровыми. В 1961-1962 годах здание реставрировали. Сохранился белокаменный и кирпичный декор: венчающий карниз, пояски, пилястры и наличники сложной формы. С 1992 года объект культурного наследия никак не использовался.
Чтобы определить разработчика проекта реставрации, провели конкурс с ограниченным участием. Заявки на него подали четыре компании. Победителем стало ООО "Архитектурное наследие".