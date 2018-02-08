Программа "Хемингуэй и американский джаз" прозвучит в Яани Кирик 28 марта
08.02.2018, 13:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 марта концертный зал Яани Кирик погрузится в атмосферу Америки 30-х годов прошлого века. Уже само название программы - «Хемингуэй и американский джаз» - даёт представление о содержании концерта. Вы откроете для себя мир писателя Эрнеста Хемингуэя, полный некоторого «мачизма» (война, охота, разгульные кутежи), в котором без прикрас описывается более грубая сторона американской жизни, а джаз, сопровождающий литературную канву программы, вносит в это описание нотку изысканности и гламура.
Оба этих аспекта рисуют интересную картину из жизни заокеанской страны в первой половине XX века. Преподаватель таллиннского университета, журналист, ведущий программы «За кадром» Виталий Белобровцев разнообразит концертную программу чтением фрагментов из книг Хемингуэя и историями из яркой биографии легендарного литератора. А джаз-бэнд Сийма Аймла исполнит хиты американского джаза 30-х годов.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
28 марта 2018 года
Начало в 19 часов
«ХЕМИНГУЭЙ И АМЕРИКАНСКИЙ ДЖАЗ»
Музыка 1930-х годов
Фрагменты из книг Хемингуэя
Истории из его биографии
Сийм Аймла (род. 1974) известный саксофонист, аранжировщик, руководитель востребованного бигбэнда и педагог. Сийм Аймла постоянно сотрудничает как с выдающимися музыкантами Эстонии (Хедвиг Хансон, Вирго Силламаа, Айн Аган, Ара Яралян, Хелин-Мари Ардер, Лийси Койксон и другие), так и с зарубежными джазменами (Рэнди Брекер, Туомас Тимонен…). У него вышли два авторских диска: «Finest Groove» и «Mu süda, ärka üles». Музыкант выпускает на Klassikaraadio еженедельную музыкальную передачу «Джазовая клиника» (Džässikliinik). В 2011 году он был удостоен в Эстонии звания «Лучшего музыканта года». Музыкантом года становится артист, чьи творческие достижения помогли развить музыкальную культуру Эстонии, и кто сотрудничал с Эстонским общественным телерадиовещанием.
В настоящее время Сийм Аймла - один из самых востребованных музыкантов в Эстонии. Будучи виртуозом игры на саксофоне, он успевает также быть руководителем в Estonian Dream Big Band, заниматься аранжировкой, преподавать в училище имени Георга Отса. В качестве лидера ансамблей он прекрасно знает, как зажигать блеск в глазах музыкантов и доставить удовольствие публике.
Оба этих аспекта рисуют интересную картину из жизни заокеанской страны в первой половине XX века. Преподаватель таллиннского университета, журналист, ведущий программы «За кадром» Виталий Белобровцев разнообразит концертную программу чтением фрагментов из книг Хемингуэя и историями из яркой биографии легендарного литератора. А джаз-бэнд Сийма Аймла исполнит хиты американского джаза 30-х годов.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
28 марта 2018 года
Начало в 19 часов
«ХЕМИНГУЭЙ И АМЕРИКАНСКИЙ ДЖАЗ»
Музыка 1930-х годов
Фрагменты из книг Хемингуэя
Истории из его биографии
Сийм Аймла (род. 1974) известный саксофонист, аранжировщик, руководитель востребованного бигбэнда и педагог. Сийм Аймла постоянно сотрудничает как с выдающимися музыкантами Эстонии (Хедвиг Хансон, Вирго Силламаа, Айн Аган, Ара Яралян, Хелин-Мари Ардер, Лийси Койксон и другие), так и с зарубежными джазменами (Рэнди Брекер, Туомас Тимонен…). У него вышли два авторских диска: «Finest Groove» и «Mu süda, ärka üles». Музыкант выпускает на Klassikaraadio еженедельную музыкальную передачу «Джазовая клиника» (Džässikliinik). В 2011 году он был удостоен в Эстонии звания «Лучшего музыканта года». Музыкантом года становится артист, чьи творческие достижения помогли развить музыкальную культуру Эстонии, и кто сотрудничал с Эстонским общественным телерадиовещанием.
В настоящее время Сийм Аймла - один из самых востребованных музыкантов в Эстонии. Будучи виртуозом игры на саксофоне, он успевает также быть руководителем в Estonian Dream Big Band, заниматься аранжировкой, преподавать в училище имени Георга Отса. В качестве лидера ансамблей он прекрасно знает, как зажигать блеск в глазах музыкантов и доставить удовольствие публике.
Источник: Яани Кирик