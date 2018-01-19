Программа из цикла "Романтический рояль" прозвучит в Яани Кирик
19.01.2018, 20:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 февраля в концертном зале Яани Кирик прозвучит программа из цикла «Романтический рояль». Пианист Сергей Безродный выступит в дуэте с Анной-Лизой Безродной (скрипка) и Яном-Эриком Густафссоном (виолончель), а в завершение концерта музыканты выступят трио. Программа вечера представит слушателям произведения Брамса, Прокофьева и Рахманинова.
Анна-Лиза Безродная выступает в качестве солистки, сольной исполнительницы и камерного музыканта. Скрипачка получила образование в хельсинкской Академии Сибелиуса (Финляндия) под руководством своих родителей, профессоров Игоря Безродного и Мари Тампере-Безродной. Затем последовало обучение в Лондоне, где 2006 году она получила золотую медаль – наиболее престижную премию Гилдхоллской школы музыки и театра. Анна-Лиза выступает в качестве солистки в прославленных концертных залах: лондонские Королевский фестивальный зал, Барбикан-центр и Уигмор-Холл, берлинский Концертхаус, Кёльнская филармония, Кадоган-Холл, Финляндия-Холл, концертный зал «Эстония», залы Санкт-Петербургской и Московской филармонии и многие другие. Анна-Лиза является лауреатом бесчисленного множества премий и наград, сотрудничает с такими выдающимися музыкантами, как Иври Гитлис, Ида Гендель, Лиана Исакадзе, Александр Рудин, Пеэтер Лауль и др. Её репертуар включает в себя музыкальные произведения от барокко до современности. На счету Анны-Лизы множество премьерных исполнений, включая произведения эстонских композиторов; среди последних премьер – «Кантилена» Рейна Раннапа для скрипки с оркестром, которая была написана и посвящена именно ей. В ближайшее время Безродная планирует премьерное исполнение и запись скрипичного концерта Тимоти Данна под названием “Ribbon” с посвящением молодой скрипачке, погибшей в трагическом крушении вертолетаНаряду с карьерой скрипачки, Анна-Лиза с 2007 года обучается и в Эстонской академии музыки и театра, и в Гилдхоллской школе музыки и театра, а также тесно связана со сферой музыкального образования молодого поколения. Анна-Лиза Безродная играет на скрипке работы Амати, переданной талантливой скрипачке Финским культурным фондом.
Ян-Эрик Густафссон в настоящее время является одним из наиболее ярких и высоко оцениваемых солистов и камерных музыкантов на международной музыкальной арене. Ян-Эрик сотрудничал с огромным количеством выдающихся оркестров, с такими выдающимися дирижерами, как Юкка-Пекка Сарасте, Окко Каму, Лейф Сегерстам, Леонид Грин, Ян-Паскаль Тортелье, Эндрю Литтон, Неэме Ярви, Даниэль Хардинг и многие другие. В 1997 году Ян-Эрик Густафссон получил от маэстро Мстислава Ростроповича персональное приглашение исполнить Sinfonia Concertante Прокофьева на Всемирном конгрессе виолончелистов вместе с оркестром Санкт-Петербургской филармонии. Ему принадлежит множество записей для Ondine, удостоенных похвалы от критиков всего мира за интерпретационное мастерство. Ян-Эрик Густафссон вместе с Симфоническим оркестром Финского радио под руководством маэстро Сакари Орамо записал Sinfonia Concertante Прокофьева, удостоившись похвалы критиков всего мира . Густафссон выступал с мастер-классами в Европе, США, Азии. В настоящее время он работает преподавателем Академии Сибелиуса в Хельсинки. Он также является художественным руководителем Фестиваля Сибелиуса в Ловийса (Финляндия). Музыкант играет на виолончели работы Стефано Скарампеллы 1890 года.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
15 февраля 2017 года
Начало в 19 часов
СОЗЕРЦАНИЕ
концерт цикла «Романтический рояль»
Анна-Лиза Безродная (скрипка) Ян-Эрик Густафссон (виолончель)
Сергей Безродный (фортепиано)
В программе:
Брамс - Соната для виолончели F-dur
Прокофьев - Соната для скрипки f moll
Рахманинов - Элегическое трио
Анна-Лиза Безродная выступает в качестве солистки, сольной исполнительницы и камерного музыканта. Скрипачка получила образование в хельсинкской Академии Сибелиуса (Финляндия) под руководством своих родителей, профессоров Игоря Безродного и Мари Тампере-Безродной. Затем последовало обучение в Лондоне, где 2006 году она получила золотую медаль – наиболее престижную премию Гилдхоллской школы музыки и театра. Анна-Лиза выступает в качестве солистки в прославленных концертных залах: лондонские Королевский фестивальный зал, Барбикан-центр и Уигмор-Холл, берлинский Концертхаус, Кёльнская филармония, Кадоган-Холл, Финляндия-Холл, концертный зал «Эстония», залы Санкт-Петербургской и Московской филармонии и многие другие. Анна-Лиза является лауреатом бесчисленного множества премий и наград, сотрудничает с такими выдающимися музыкантами, как Иври Гитлис, Ида Гендель, Лиана Исакадзе, Александр Рудин, Пеэтер Лауль и др. Её репертуар включает в себя музыкальные произведения от барокко до современности. На счету Анны-Лизы множество премьерных исполнений, включая произведения эстонских композиторов; среди последних премьер – «Кантилена» Рейна Раннапа для скрипки с оркестром, которая была написана и посвящена именно ей. В ближайшее время Безродная планирует премьерное исполнение и запись скрипичного концерта Тимоти Данна под названием “Ribbon” с посвящением молодой скрипачке, погибшей в трагическом крушении вертолетаНаряду с карьерой скрипачки, Анна-Лиза с 2007 года обучается и в Эстонской академии музыки и театра, и в Гилдхоллской школе музыки и театра, а также тесно связана со сферой музыкального образования молодого поколения. Анна-Лиза Безродная играет на скрипке работы Амати, переданной талантливой скрипачке Финским культурным фондом.
Ян-Эрик Густафссон в настоящее время является одним из наиболее ярких и высоко оцениваемых солистов и камерных музыкантов на международной музыкальной арене. Ян-Эрик сотрудничал с огромным количеством выдающихся оркестров, с такими выдающимися дирижерами, как Юкка-Пекка Сарасте, Окко Каму, Лейф Сегерстам, Леонид Грин, Ян-Паскаль Тортелье, Эндрю Литтон, Неэме Ярви, Даниэль Хардинг и многие другие. В 1997 году Ян-Эрик Густафссон получил от маэстро Мстислава Ростроповича персональное приглашение исполнить Sinfonia Concertante Прокофьева на Всемирном конгрессе виолончелистов вместе с оркестром Санкт-Петербургской филармонии. Ему принадлежит множество записей для Ondine, удостоенных похвалы от критиков всего мира за интерпретационное мастерство. Ян-Эрик Густафссон вместе с Симфоническим оркестром Финского радио под руководством маэстро Сакари Орамо записал Sinfonia Concertante Прокофьева, удостоившись похвалы критиков всего мира . Густафссон выступал с мастер-классами в Европе, США, Азии. В настоящее время он работает преподавателем Академии Сибелиуса в Хельсинки. Он также является художественным руководителем Фестиваля Сибелиуса в Ловийса (Финляндия). Музыкант играет на виолончели работы Стефано Скарампеллы 1890 года.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
15 февраля 2017 года
Начало в 19 часов
СОЗЕРЦАНИЕ
концерт цикла «Романтический рояль»
Анна-Лиза Безродная (скрипка) Ян-Эрик Густафссон (виолончель)
Сергей Безродный (фортепиано)
В программе:
Брамс - Соната для виолончели F-dur
Прокофьев - Соната для скрипки f moll
Рахманинов - Элегическое трио
Источник: Ореанда