ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 декабря на сцене Малого зала выступит– один из наиболее ярких представителей молодого поколения российской фортепианной школы. В программе – поздние сонаты Бетховена и Симфонические этюды Шумана.

Играя и слушая фортепианные сонаты Бетховена, истинный ценитель проходит вместе с мастером долгий путь от юношеских попыток «штурмовать небеса» до мистического слияния с Богом и Космосом в заключительной части последней сонаты. Для взыскательных консерваторцев Кобрин исполнит две сонаты великого мастера – №№27 и 28. А завершится вечер одним из самых драматических и монументальных произведений для фортепиано – «Симфоническими этюдами» Шумана.



МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

25 декабря, понедельник, 19.00



Абонемент №51

«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»

Цикл IV



Александр КОБРИН (фортепиано)



В программе:

Бетховен – Соната №27 ми минор, соч.90

– Соната №28 ля мажор, соч.101

Шуман – Симфонические этюды, соч.13 и op.posth







