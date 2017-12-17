Произведения Бетховена и Шумана прозвучат в исполнении Александра Кобрина
Играя и слушая фортепианные сонаты Бетховена, истинный ценитель проходит вместе с мастером долгий путь от юношеских попыток «штурмовать небеса» до мистического слияния с Богом и Космосом в заключительной части последней сонаты. Для взыскательных консерваторцев Кобрин исполнит две сонаты великого мастера – №№27 и 28. А завершится вечер одним из самых драматических и монументальных произведений для фортепиано – «Симфоническими этюдами» Шумана.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
25 декабря, понедельник, 19.00
Абонемент №51
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл IV
Александр КОБРИН (фортепиано)
В программе:
Бетховен – Соната №27 ми минор, соч.90
– Соната №28 ля мажор, соч.101
Шуман – Симфонические этюды, соч.13 и op.posth