ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поздравил артиста эстрады, художественного руководителя Государственного театра пародий, народного артиста РСФСР Владимира Винокура с 70-летием.



В тексте поздравления, в частности, говорится:

"Замечательный, востребованный артист, искренний, открытый и доброжелательный человек, Вы щедро дарите людям свой яркий, жизнеутверждающий талант, тепло души и сердца. И потому всегда окружены многочисленными поклонниками, верными и преданными друзьями.

Желаю Вам здоровья, успехов и осуществления намеченных планов".