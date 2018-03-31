31.03.2018, 14:00
Путин поздравил Владимира Винокура с юбилеем
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поздравил артиста эстрады, художественного руководителя Государственного театра пародий, народного артиста РСФСР Владимира Винокура с 70-летием.
В тексте поздравления, в частности, говорится:
"Замечательный, востребованный артист, искренний, открытый и доброжелательный человек, Вы щедро дарите людям свой яркий, жизнеутверждающий талант, тепло души и сердца. И потому всегда окружены многочисленными поклонниками, верными и преданными друзьями.
Желаю Вам здоровья, успехов и осуществления намеченных планов".
Источник: Официальный сайт Кремля