ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким народного артиста СССР Леонида Броневого в связи с его кончиной.

В телеграмме, в частности, говорится: «Ушёл из жизни Леонид Сергеевич Броневой – выдающийся актёр и необыкновенно яркий человек. Его искренне любили зрители разных поколений – за большой и щедрый талант, артистическое мастерство, обаяние и превосходное чувство юмора, за богатейшую галерею работ в театре и кино, которые Леонид Сергеевич создал за годы творческой деятельности.

Его кончина – это невосполнимая утрата для «Ленкома», для всей отечественной культуры».