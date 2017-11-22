ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве завершилась реставрация скульптуры "Тракторист и колхозница", которая венчает арку главного входа ВДНХ. Вокруг монумента высотой 8,65 метра идёт демонтаж строительных лесов, который завершится через несколько дней. Комплексная реставрация скульптуры началась в июле этого года.

"Монумент “Тракторист и колхозница” — своего рода визитная карточка арки главного входа ВДНХ. Прежде чем приступить к реставрации, специалисты исследовали каждый сантиметр поверхности композиции на предмет отслаивания смальты от основы. Было внимательно изучено бетонное основание скульптуры, составлены детализированные картограммы целостности всей поверхности объекта. Реставраторы зафиксировали все повреждения смальтовой облицовки и утраты", — сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

За время реставрационных работ специалисты укрепили основание скульптуры, восполнили утраты и заделали трещины. Поверхность очистили от плотных наслоений сажи, восстановили утраченные фрагменты золотой смальты (кусочки непрозрачного цветного стекла неправильной формы), которая полностью покрывает скульптурную композицию. Позолоченный сноп пшеницы, который держат на поднятых руках тракторист и колхозница, также привели в порядок. Этот элемент выполнен из меди в технике выколотки, то есть его форма выбита из листов меди.

Поверхность очистили от грязи, пыли и копоти и покрыли новым слоем позолоты. После окончания этих работ нанесли специальный консервирующий состав, который защитит монумент от осадков и воздействия окружающей среды.

Скульптура "Тракторист и колхозница" изображает мужчину и женщину в одежде сельских работников, которые держат над головой сноп пшеничных колосьев. Скульптурная пара появилась на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в год её открытия — в 1939-м. Правда, тогда композиция выглядела немного иначе: она стояла на 20-метровом постаменте и изображала колхозника и колхозницу. Во время перестройки комплекса в 1954 году башня была демонтирована, а символ выставки решили обновить. Автором новой версии стал скульптор Сергей Орлов. Он предложил для усиления выразительности облицевать скульптуры смальтой.

С 2014 года на ВДНХ проводятся реставрационные работы на 41 объекте культурного наследия, среди них павильон "Космос", в котором недавно была установлена люстра-звезда из рубинового стекла. Точную её копию, украшавшую в середине 1930-х годов Троицкую башню Кремля, установили под куполом павильона на высоте 36 метров. Необычный осветительный прибор станет частью восстановленного исторического павильона.