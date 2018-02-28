ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Римско-католический храм Святого Станислава (г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников 22) анонсировал программу на март месяц. Начало концертов по субботам в 19 часов, по воскресениям в 16 часов.

3 марта 2018, суббота, 19 часов

Органная симфония. Симфоническая музыка русских композиторов в транскрипции для органа

Уникальный концерт, подготовленный дуэтом органисток – Екатериной Маришкиной и Марией Лебедевой, представит симфонические сочинения русских композиторов в транскрипциях для Короля инструментов. Органу подвластно всё, включая мощное и масштабное звучание симфонического оркестра. Появление симфонических органов связано с именем знаменитого французского органостроителя-новатора Аристида Кавайе-Колля, который реконструировал духовые органы так, что они смогли соперничать со звучанием целого симфонического оркестра. Жанр органной симфонии родился именно во Франции, в нём преуспели такие выдающиеся композиторы, как Видор и Вьерн. Их сочинения входят в золотой фонд органного репертуара. Русские композиторы в своём творчестве обращались к органу, но не в симфоническом жанре. Именно поэтому, настоящей сенсацией станет исполнение «Симфонических танцев» Сергея Рахманинова в органной версии известного органиста, композитора и аранжировщика Жана Гийю. Это одно из лучших сочинений Рахманинова, его символическое завещание потомкам, написанное за три года до смерти. Оно было закончено в 1940 году и стало реакцией композитора на начало Второй мировой войны и надвигающееся крушение мира. Образы «Симфонических танцев» пронизаны не только предчувствием Апокалипсиса, но и возрождением России. Контрастный эпизод концерта – фрагменты из «Щелкунчика» Чайковского в транскрипции для дуэта органистов. Органная симфония – креативный творческий проект Марии Лебедевой и Екатерины Маришкинй. Новый взгляд на симфонические шедевры русских композиторов.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Органный дуэт

Мария Лебедева и Екатерина Маришкина

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

4 марта 2018, воскресенье, 16 часов

Орган без границ: Бах, Рахманинов, Элгар

Цикл «Европейские гости уикендов»

Яркий калейдоскоп удивительной и многообразной звукописи представит европейский гость уикендов Давиде Палеари. Итальянский музыкант исполнит сочинения разных стран и эпох – от Баха до Рахманинова. Знаменитая ария из Оркестровой сюиты № 3 Баха и фортепианные пьесы Рахманинова в транскрипциях для органа. Симфонические сочинения Элгара в переложении для Короля инструментов. Шедевры французской органной музыки – хиты Видора, Гильмана и Гризона. Погружение в удивительный Мир органных транскрипций.

Исполнитель:

Давиде Палеари, орган,

Италия

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

10 марта 2018, суббота, 19 часов

Органный концерт

Страсти Христовы. Музыка Германии и Франции

Программу, созвучную скорбным и одновременно светлым переживаниям Великого поста, представляет украинская гостья органных уикендов Виктория Гамазова. Время размышлений и переосмысления своего внутреннего мира и жизненных ценностей. Путь к очищению и перерождению души. Время подготовки к светлому и радостному празднику Пасхи. Особый эмоциональный настрой создадут сочинения композиторов двух самых «органных» стран – Франции и Германии. Размышления о главном в сочинениях Баха, Брамса и Франка. Страсти Христовы. Концерт-медитация.

Исполнитель:

Дипломант международных фестивалей

Виктория Гамазова, орган,

Украина

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

11 марта 2018, воскресенье, 16 часов

Песни сердца: Бах, Вальтер, Ройбке, Вивальди. Орган и голос

Известная петербургская органистка Регина Каменщикова представит программу из сочинений немецких композиторов для органа и золотых хитов органно-вокального репертуара Антонио Вивальди и других авторов. Начало начал всех органистов и константа органных концертов – Иоганн Себастьян Бах. Его ученик и последователь, композитор, органист и теоретик Иоганн Готфрид Вальтер. И, наконец, Юлиус Ройбке. Сын органиста и ученик Листа, безмерно талантливый и рано покинувший этот мир музыкант успел оставить лишь одно сочинение, прочно вошедшее в репертуар концертирующих органистов. Это Соната на 94 псалом до минор. Она написана под впечатлением Фантазии и фуги на хорал «Ad nos, ad salutarem undam» Листа и была исполнена самим автором. Одночастное сочинение в стиле симфонической поэмы имеет несколько разнохарактерных разделов, каждому из которых соответствуют определённые строки псалма. Оно располагает к философскому размышлению и трогает душу своей глубиной и искренностью. В концерте примет участие талантливая певица Юлия Корпачева, постоянно выступающая в творческом содружестве с Региной Каменщиковой. Особый колорит концерту придадут виртуозные арии Вивальди в исполнении Юлии Корпачевой.

Исполнители:

Регина Каменщикова, орган

Юлия Корпачева, сопрано

(Санкт-Петербург)

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

17 марта 2018, суббота, 19 часов

Божественные песнопения. Орган и хор

Три абсолютно разные мессы прозвучат под сводами храма Святого Станислава в течение одного вечера в программе «Божественные песнопения». Лауреат международных конкурсов Детский хор «Легенда» под руководством Елены Светозаровой, поющий отнюдь не по-детски, и один из самых востребованных органистов современности Даниэль Зарецкий представят интереснейшую и неординарную программу. Концерт порадует премьерой – впервые в Петербурге прозвучит Месса для двухголосного женского или детского хора и органа ор 165 Александра Гречанинова, написанная в 1939 году. Гречанинову принадлежат как православные духовные сочинения, причем довольно смелые и новаторские, так и многочисленные мессы в сопровождении органа. В его наследии есть и духовные опусы свободного стиля, также с участием органа, который он очень любил. Самое известное сочинение из этой части творческого наследия композитора - Демественная литургия. Общее число произведений духовной направленности - 16. Кроме того, публика услышит практически неизвестное сочинение Гречанинова для органа соло – Адажио. Особый колорит этому вечеру открытий придаст солнечная звукопись Моцарта – Missa brevis соль мажор и Анданте для органа соло. И, конечно, ни один органный концерт не обходится без музыки Баха. Прозвучат три хоральные фантазии из знаменитой Органной мессы.

Исполнители:

Лауреат международных конкурсов Детский хор «Легенда»

Художественный руководитель и дирижёр

Елена Светозарова

Заслуженный артист России Даниэль Зарецкий, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

18 марта 2018, воскресенье, 16 часов

Органный концерт «Между Францией и Германией»

Цикл «Все симфонии Вьерна»

Храм святого Станислава

18 марта в храме Святого Станислава состоится пятый концерт цикла «Все симфонии Луи Вьерна» В центре внимания – Симфония № 5. Бессменный органист Собора Парижской Богоматери (1900 -1937), великий виртуоз и импровизатор, Вьерн был хорошо известен в Европе, США и Канаде. Его симфонии по праву входят в сокровищницу органной музыки для «симфонических» инструментов. С появлением инструмента нового типа – симфонического органа (эпохальный переворот в органостроении, связанный в первую очередь с именем гениального органостроителя Аристида Кавайе-Колля), произошёл небывалый подъём французского органного искусства. На протяжении цикла «Все симфонии Вьерна», этот изумительный композитор каждый раз предстает в абсолютно разном и неожиданном окружении. Это и Бах, и Франк и даже Рахманинов. На этот раз компанию Вьерну составит его не менее выдающийся немецкий коллега – Макс Регер. Творчество этого всемирно признанного композитора и органиста перекинуло символический мост от позднего романтизма к неоклассике. Программу «Между Францией и Германией» представляют молодые талантливые петербургские органисты Ирина Климина и Андрей Маркелов.

Исполнители:

Андрей Маркелов

Ирина Климина, орган,

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

24 марта 2018, суббота, 19 часов

Органный концерт «В кругу сонаты: Бах, Мендельсон, Райнбегер»

Известный петербургский органист и исследователь Юрий Семенов предлагает совершить погружение в удивительный мир сонаты.

Вместе с музыкантом вы пройдёте через уникальное повествование одной из шести баховских трио-сонат. Подобный тип сонаты с двумя мелодическими голосами и басом или солистом и клавиром долгое время широко использовался в барочной камерной музыке, но никогда ещё три части произведения не исполнялись на одном инструменте. Искусная регистровка даёт возможность достичь ярчайшей звуковой палитры. Трио-сонаты необычайно сложны для исполнения. Это настоящие шедевры, где в сравнительно небольшой хронометраж рукой гения вписана целая музыкальная история. Органные сонаты Мендельсона, продолжающего в своих сочинениях опираться на традиции баховской полифонии, – новая эра в развитии органной романтической сонаты. Как и у Баха, их тоже шесть. Количество частей варьируется от двух до четырех, это темы хоралов, фуги, фантазии. Соната № 4, которая прозвучит в концерте, по своей структуре приближается к симфоническо-сонатному циклу. Особый интерес представляют органные сонаты Райнбергера, продолжающие традиции Мендельсона и их «общего учителя – Иоганна Себастьяна Баха» В первой половине ХХ века музыка Райнбергера подверглась забвению, но сегодня переживает подлинный ренессанс.

Исполнитель:

Юрий Семенов, орган,

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

25 марта 2018, воскресенье, 16 часов

Органный гала-концерт «Французский сувенир»

Храм святого Станислава

(Улица Союза Печатников 22)

Органные уикенды продолжают добрую традицию – в течение одного концерта представлять целое сообщество органистов. На этот раз в центре внимания Зарина Скульская и пять ее воспитанников разных поколений. Выдающийся музыкант и педагог, она уже в течение 25 лет делится своим мастерством и талантом со своими многочисленными и успешными учениками, продолжая концертировать в городах России и Европы. В программе «Французский сувенир» будут представлены сочинения разных эпох: от изысканного барокко и бурного романтизма до эклектики наших дней. Прозвучит музыка Маршана, Франка, Видора, Алена и других авторов.

Исполнители:

Заряна Скульская

Ольга Бестужева

Вячеслав Золотовский

Людмила Горохова

Андрей Куклинский

Сергей Герасимов

Орган

Нижний Новгород

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)